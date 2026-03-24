定番のボブに飽きを感じたら、ハイライトやレイヤーで立体感を出してみて。色味のコントラストや首元のくびれによって、見慣れたシルエットが新鮮な印象に変わります。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が挑戦しやすいマンネリ脱却ヘアをご紹介します。 立体感が際立つ、グレージュの丸みボブ グレージュカラーのベースにベージュのハイライトを散らした、王道