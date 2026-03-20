白髪をデザインの一部として活かすなら「細めハイライト」がおすすめです。ハイライトで細かな筋感を加えることで、白髪を自然になじませつつ、立体感のある若々しい印象を作れるかもしれません。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代がマネしやすい、上品なハイライトスタイルをご紹介します。 外ハネロブで、さり気なくこなれる 赤みをおさえたブラウンに、極細のハイライトを忍ばせた、くびれのある