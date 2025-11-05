2025年版「最もセクシーな男性」発表、過去にはデビッド・ベッカムら
ピープル誌の2025年版「最もセクシーな男性」が発表された。
今年の最もセクシーな男性」に選ばれたのは、俳優のジョナサン・ベイリー（37歳）。映画「ウィキッド ふたりの魔女」やドラマ「ブリジャートン家」などで知られるジョナサンは、母国であるイギリスの海辺で撮影された写真で表紙に登場し、受賞の喜びとその舞台裏を語った。
同誌のインタビューでジョナサンは「とても光栄だ。もちろん、すごく嬉しい。でも完全にばかげてるとも思う」と笑いながら語り、「ずっと秘密にしていたから、友人や家族が知るのが楽しみだ。犬のベンソンには話したけど、他には誰にも…」と冗談交じりに明かした。
さらに「人生は誰にとっても旅のようなもの。どこから来たかに関係なく、その旅の中で周囲を見渡して、みんなが大丈夫か確認して、必要ならハイタッチしてあげることが大切」と語り、謙虚な姿勢を見せた。
この話題は「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン」でも取り上げられ、ジョナサンは「人生で一番の名誉だ。ジミー、辞退してくれてありがとう」とユーモアたっぷりに感謝を述べた。
今回の選出は、2024年のジョン・クラシンスキーに続くもので、過去にはマイケル・B・ジョーダン、ポール・ラッド、ライアン・レイノルズ、クリス・ヘムズワース、ブラッドリー・クーパー、デビッド・ベッカムらが選ばれている。
