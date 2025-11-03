元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が３日、Ｘを更新。高市早苗総理が自身や閣僚の給与を削減する方針であると報じられていることに「高市さんを評価」と投稿した。

高市総理は一部新聞記事で「身を切る改革」として自身や閣僚の給与を削減する方針で、実現すれば総理の場合は月１１５万円の削減になると報じられている。これに国民民主党の玉木雄一郎代表は「もう、こんなことしなくていい。あれだけ働いているのだから、高市総理はしかるべき給与を堂々ともらえばいい」とＸに投稿していた。

これに橋下氏は「逆に僕は高市さんを評価」と切り出し「国民の誰かが負担する歳出改革等を断行するのなら国会議員がこのように自ら律する姿勢は重要。なぜならこれまで国会議員がカネにだらしなさ過ぎたから」と指摘した。

さらに「飲み食いや、金の配り合い、領収書を出さないことをいいことに湯水の如くテキトーに莫大なカネを使っていた（今も使っている？）国会議員たちへの抗議と反省の意味があるなら、それは素晴らしいこと」と評価。「そのようなカネの使い方で派閥が形成されたことで、高市さんは苦しんだことが多かっただろうし」とも想像した。