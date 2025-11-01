ＮＢＡウォリアーズのブランディン・ポジェムスキー（２２）が「白人の翔平になれた」と発言し、波紋が広がっている。

ウォリアーズのガードを務めるポジェムスキーは米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のインタビューで、左投げ投手としても注目を集めていた少年時代を回想。そして「僕は白人の翔平になれたと思う。投球と打撃は両方できると思う。彼ほどではないかもしれないが、間違いなく両方できると思う。投球、守備、打撃、あらゆることをね」と野球を継続していれば、ドジャース・大谷翔平投手（３１）のように二刀流として活躍していたと豪語した。

同サイトによれば、ポジェムスキーは少年時代、投手と外野手を兼任し、ウィスコンシン州のセント・ジョンズ・ノースウエスタン陸軍士官高校では打率４割６分９厘を記録。大学でバスケットボールに専念したが、ルーキーイヤーの２０２３年８月にはジャイアンツの始球式で８６マイル（約１３６キロ）を計測した。

「自分にもできたはず」というポジェムスキーの強気な発言に米メディアも反応。「ラリー・ブラウン・スポーツ」は「昨シーズン、スター選手であるステファン・カリーについて傲慢ともとれる発言をして批判を浴びた」とポジェムスキーは余計な一言を言ってしまうタイプだとし「しかし、大谷に関してはこのポストシーズンで、あと１００年は見られないかもしれないことをやっている」と格の違いを指摘した。

ポジェムスキーは２３年のドラフト１巡目指名（全体１９位）でウォリアーズに入団。３年目の今シーズンは平均１１・７得点、４・８リバウンド、２・７アシストを記録している。