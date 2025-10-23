25日から行われるMLBのワールドシリーズ(WS)。ナ・リーグ王者ドジャースの対戦相手は、マリナーズに勝利しア・リーグ王者となったブルージェイズに決定しました。

ドジャースには大谷翔平選手や山本由伸投手、佐々木朗希投手が所属し、WS連覇に向けこの3人の活躍が期待されます。

そこでドジャースの前に立ちはだかるブルージェイズの注目選手を紹介。今回はポストシーズン(PS)で絶好調のアーニー・クレメント選手とネーサン・ルークス選手を紹介します。

クレメント選手は今季157試合に出場し打率.277を記録。なかでも得点数が、1番打者で活躍したジョージ・スプリンガー選手(106得点)と主砲ウラジーミル・ゲレロJr.選手(96得点)に次いで3位の83得点をマークしています。今季ア・リーグで打率2位だったボー・ビシェット選手(78得点)を上回っています。

そしてクレメント選手はポストシーズンの11試合では打率.429と絶好調。また10得点を記録していることからも、下位打線のクレメント選手のヒットからチャンスが多くうまれていることがうかがえます。

もう一人の注目選手、ルークス選手もこのポストシーズンではチーム3番目に高い打率.333を記録。2番打者をまかされることが多く、11試合中4試合で複数安打を放っています。あとには3番ゲレロJr.選手や4番アレハンドロ・カーク選手が控えており、ルークス選手が好調であるとよりブルージェイズ打線の脅威が高まります。