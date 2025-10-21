タレントの東原亜希（42）が21日、自身のインスタグラムを更新。長年感謝している弁当のおかずを明かした。

「今日は（双子）社会科見学だそうで、とんかつ流用の食べやすいサンドウィッチ組とご飯組に」とボリュームたっぷりの2種類、4人分の弁当を公開。「みかんにチーズに星のお煎餅を入れろとご注文多めですがそれはそれでありがたい」と双子のリクエストにも答えたことも明かした。

「イシイのミートボールには長年感謝しかないわけで」と弁当の“定番おかず”への感謝をつづり、「行ってらっしゃい〜」と締めくくった。

フォロワーからは「おいしそう」「凄い豪華弁当」「ボリューム満点」「愛情いっぱい」などの声が寄せられた。また、イシイのミートボールへの言及に「わかります」「イシイのミートボールは神」「乳、卵アレルギーの我が子も食べられるので助かってます」「親近感」など共感する声もあった。

東原は08年1月に柔道の日本代表男子前監督でシドニー五輪100キロ超級金メダリストの井上康生氏と結婚。09年5月に長女、10年11月に長男、15年7月に双子の女児を出産し、4人の子供を育てている。