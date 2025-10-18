【箱根駅伝】本選出場20校が決定 中央学院大学が予選会トップ通過 わずか“17秒差”で法政大学が涙 日本体育大学は78年連続の切符
◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会（18日、東京・陸上自衛隊立川駐屯地〜立川市街地〜国営昭和記念公園）
第102回箱根駅伝予選会が18日に行われ、来年1月に行われる本選出場全20校が決定しました。
トップ通過は中央学院大学。近田陽路選手(4年)が日本人トップの走りでチームを引っ張りました。今年1月の箱根駅伝でシード権まで7秒届かず11位で涙をのんだ順天堂大学は2位通過。留学生のキピエゴ選手(3年)が全体トップの快走をみせた山梨学院大学と続きました。
前回大会、12年ぶりに本選切符を逃した東海大学は、5位で突破。さらに昨年、わずか“1秒差”の11位で涙をのんだ東京農業大学は、エースの前田和摩選手(3年)が力走みせ、6位で通過しました。
10キロ地点では19位だった日本体育大学は、後半順位を上げて9位で通過。78年連続の切符をつかみ、歴史をつなぎました。
ボーダーライン10位に入ったのは、立教大学。エースの馬場賢人選手(4年)が欠場となった中、ギリギリで切符をつかみました。一方、次点の11位となったのは、法政大学。4年ぶりの予選会出場でしたが、わずか“17秒差”で涙をのみました。
これでシード校と合わせて本選出場全20校が決定。来年1月、関東学生連合チームをいれた計21チームが箱根路を駆け抜けます。
▽予選会突破
中央学院大学
順天堂大学
山梨学院大学
日本大学
東海大学
東京農業大学
神奈川大学
大東文化大学
日本体育大学
立教大学
青山学院大学
駒澤大学
國學院大學
早稲田大学
中央大学
城西大学
創価大学
東京国際大学
東洋大学
帝京大学