◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会（18日、東京・陸上自衛隊立川駐屯地〜立川市街地〜国営昭和記念公園）

第102回箱根駅伝予選会が18日に行われ、来年1月に行われる本選出場全20校が決定しました。

トップ通過は中央学院大学。近田陽路選手(4年)が日本人トップの走りでチームを引っ張りました。今年1月の箱根駅伝でシード権まで7秒届かず11位で涙をのんだ順天堂大学は2位通過。留学生のキピエゴ選手(3年)が全体トップの快走をみせた山梨学院大学と続きました。

前回大会、12年ぶりに本選切符を逃した東海大学は、5位で突破。さらに昨年、わずか“1秒差”の11位で涙をのんだ東京農業大学は、エースの前田和摩選手(3年)が力走みせ、6位で通過しました。

10キロ地点では19位だった日本体育大学は、後半順位を上げて9位で通過。78年連続の切符をつかみ、歴史をつなぎました。

ボーダーライン10位に入ったのは、立教大学。エースの馬場賢人選手(4年)が欠場となった中、ギリギリで切符をつかみました。一方、次点の11位となったのは、法政大学。4年ぶりの予選会出場でしたが、わずか“17秒差”で涙をのみました。

これでシード校と合わせて本選出場全20校が決定。来年1月、関東学生連合チームをいれた計21チームが箱根路を駆け抜けます。

▽予選会突破

中央学院大学

順天堂大学

山梨学院大学

日本大学

東海大学

東京農業大学

神奈川大学

大東文化大学

日本体育大学

立教大学

▽シード校青山学院大学駒澤大学國學院大學早稲田大学中央大学城西大学創価大学東京国際大学東洋大学帝京大学