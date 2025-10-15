デニーズジャパンは、10月29日から、茨城県産紅天使を使用した蜜いものデザートを販売する。茨城県産の紅天使は、温度・湿度調整された貯蔵庫等で熟成をさせることで甘さを増したさつまいも。焼くことで糖度が増して一層甘くなり、口の中で広がるような、しっとりとした食感が特長となっている。デニーズではその特長から「蜜いも」と表現している。

今年最もおすすめの商品は、毎年好評の「蜜芋のモンブランサンデー〜紅天使使用」と今年初登場の「蜜芋のグラタン仕立て」。「蜜芋のモンブランサンデー〜紅天使使用」は、サンデーのトップには安納芋のペーストをたっぷりとしぼり紅天使の焼きいもを飾り、中にはさつまいもと相性の良いクレームパティシエールや、バニラアイスを合わせ、ゆであずきや白蜜ゼリー、焼き芋、みたらしソースと食べ進んでいくごとに様々な味や食感に出会える。「蜜芋のグラタン仕立て」は、外はカリっと、中はトロッとしたひんやりデザート。まろやかなコクが広がるクレームパティシエールをキャラメリゼし、安納芋のペーストとカットした紅天使の焼きいもを飾り付け、バニラアイスをトップに盛り付けた、初の仕立てのデザートとなっている。

他にも、シンプルながらも、アイスや安納芋のペーストでさつまいもを充分に味わえる「蜜芋のモンブランパルフェ」や、食後のデザートにぴったりなサイズの「蜜芋のちょこっとパルフェ」などを用意した。さらに、デニーズアプリのダイヤモンド会員様限定デザートで大変人気だったデザートをおいも仕立てにした「あずきとカスタードのフレンチトースト」の全5品のラインアップで消費者のシーンに合わせて楽しめる。



「蜜芋のモンブランサンデー〜紅天使使用」

「蜜芋のモンブランサンデー〜紅天使使用」は、しっとりと甘い蜜芋を、華やかなモンブラン仕立てのサンデーに仕上げた。まるで天然のスイーツのような「紅天使」の焼き芋と、なめらかな安納芋のペーストやさつまいもアイスを盛り合わせた、さつまいもづくしのデザートになっている。紅天使とは、貯蔵庫等で熟成をさせることで甘さを増したさつまいも。焼くことでさらに糖度が増して、しっとりとした食感と濃厚な甘さを楽しめる。みたらしソースの甘じょっぱい風味は、さつまいものやさしい甘さと相性抜群だとか。和洋の素材が織りなす、重層的なハーモニーを楽しんでほしいという。



「蜜芋のモンブランパルフェ」

「蜜芋のモンブランパルフェ」は、サンデーはちょっと大きいという人にもおすすめの、蜜芋を味わう秋パルフェ。モンブラン仕立てのなめらかな安納芋ペーストや、角切りのおいもを加えたさつまいもアイスなどをバランスよく盛り合わせた。トッピングは、しっとりとした食感と甘さが魅力の「紅天使」の焼き芋。口いっぱいに広がる濃密な味わいを楽しめる。ゆであずき、みたらしソース、白蜜ゼリーなどの和風素材もアクセントになっている。洗練された雰囲気ながら、どこかホッとする味わいのデザートだという。



「蜜芋のちょこっとパルフェ」

「蜜芋のちょこっとパルフェ」は、しっとり甘い蜜芋を、ちょこっとサイズで気軽に楽しめる。濃厚な甘さの「紅天使」の焼き芋やまろやかな安納芋ペーストを盛り合わせて、秋らしいスイーツに仕立てた。バニラアイスやホイップクリームに、みたらしソースや白蜜ゼリーなど和の素材をプラス。グラノーラのザクザクとした食感もアクセントになっている。和と洋が調和した上品な甘さで、食後のデザートにもぴったりだとか。幅広い年代の人におすすめだという。

「蜜芋のグラタン仕立て」は、表面を香ばしくキャラメリゼした、ひんやりなめらかなデザート。「紅天使」の焼き芋やまろやかな安納芋ペーストをトッピングして、風味豊かに仕立てた。紅天使の焼き芋は、貯蔵庫等で熟成したさつまいもをじっくりと時間をかけて焼き上げているので、しっとりとした口あたりと濃厚な甘さが特徴となっている。カリッとしたキャラメルと、とろ〜りとしたクレームパティシエールの食感の違いも楽しみながら、蜜芋の味わいを存分に堪能できる。

「あずきとカスタードのフレンチトースト」は、オーダーごとに焼き上げるフレンチトーストに、ゆであずきや「紅天使」の焼き芋をトッピングした。まろやかなクレームパティシエールとみたらしソースを合わせて、和と洋の素材が調和した味わい豊かなデザートに仕立てた。温かい焼き芋やフレンチトーストに、ひんやり冷たいバニラアイスがベストマッチしている。フレンチトーストや焼き芋に、クリーム、アイス、ソースをたっぷりつけて、あますことなく楽しんでほしいという。

［小売価格］

蜜芋のモンブランサンデー〜紅天使使用：1639円

蜜芋のモンブランパルフェ：693円

蜜芋のちょこっとパルフェ：539円

蜜芋のグラタン仕立て：1089円

あずきとカスタードのフレンチトースト：869円

（すべて税込）

［発売日］10月29日（水）

