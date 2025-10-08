佐久間大介、初対面の川口春奈から急に聞こえた“大介さん”にびっくり まさかの勘違いで苦笑い「俺じゃなかった」
Snow Manの佐久間大介、俳優の川口春奈が8日、都内で行われたヘアメイクアップアーティスト河北裕介がプロデュースするヘアケアブランド『＜＆be HAIR＞（アンドビーヘア）』の新商品・新CM発表会に参加した。
【写真】キュートすぎ！そろって笑顔をみせる佐久間大介＆川口春奈
佐久間はブランドアンバサダーを、川口はブランドミューズをそれぞれ務める。新CMに出演する2人だが、それぞれ別の撮影で、この日が初対面。ファーストインプレッションを問われると佐久間は「先ほどお話をしていて、いきなり『大介さんいる？」と聞こえてきて。『なるほど、下の名前で呼ぶ方なのかな？』と思ったら違って。スタッフさんの話をされていて、俺じゃなかったという（笑）。いきなりすごい来てくれる方なのかなと思ったら普通の距離感でした（笑）」とすれ違いがあったことを明かして笑わせながら「バラエティーでも会ったことがなかったので、お会いできてとてもうれしいですね」と笑顔を見せた。
川口は「本当にいつも日頃からテレビで見てるので、初めてお会いした感じはまったくしなくて。本当に皆さんが思っている通り、とても明るい」と印象を語る。佐久間が「楽屋でうるさくて申し訳ないです」と苦笑いで謝罪すると「全然です！」と返していた。
＜＆be HAIR＞は、ヘアケアを“髪のベースメイク”と捉え、思い通りのヘアスタイルを楽しむための美しい土台作りを提案。髪と頭皮にやさしい弱酸性処方と日本人の髪質に合わせた設計にこだわり、豊富な商品ラインナップから、その時々の髪の状態に応じた最適なケアを選択できるのが特徴となっている。今回、「CMC（細胞膜複合体）」に着目した「＆be ダメージケアシャンプー」と「＆be リペアレスキュートリートメント」を17日から全国発売する。新商品の発売に合わせて、佐久間と川口がそれぞれが出演する新CMを制作した。
新CMは、「ダメージに負けず、軽やかにまとまる。」というコンセプトのもと、佐久間は力強さと軽やかさを兼ね備えたダンスパフォーマンスで“どんな瞬間も、軽やかにまとまる髪”を、川口は花が舞う草原の中、しなやかになびく髪とやわらかな表情で“髪がまとまる心地よさ”を表現している。2本の映像を通して、一人ひとりの髪の悩みに寄り添い、ダメージヘアにやさしくアプローチする新商品の世界観を描いている。新CMを8日から公式サイト、公式YouTube、インスタグラム、X、TikTokの各SNSで8日から公開となった。
