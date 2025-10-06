「ユニクロ」が10月6日、2025年の「ヒートテック」コレクションを公開。メンズの「極暖ヒートテックカシミヤ」のクルーネックとタートルネックが初登場するほか、ウィメンズの「極暖ヒートテックカシミヤ」のカラーバリエーションが拡充、ベビー用の「ヒートテックコットンクルーネックT」が新発売されます。

メンズの「極暖ヒートテックカシミヤ」は、着脱の際に袖がずり上がりにくいよう袖口をカフス仕様に仕立てた9分袖設計になっているほか、柔らかく優しい着心地になっているとのことです。

ウィメンズでは、サンドベージュやバーガンディが追加。ヒートテックの「ルーズソックス」も、コーディネートの幅を広げる新色が登場します。

ベビー用の「ヒートテックコットンクルーネックT」では、肌面にコットン100％を使用。メンズ・ウィメンズ・キッズのヒートテックコットンよりも細い糸で編むことで、軽い上、薄手な生地を実現。キッズの極暖は、編み方を変更して、空気を含む量をアップし、肌当たりがよく、柔らかくなり、ストレッチ性も向上しているとのことです。

また、同月7日から、全国の「駅ナカ」10店舗がヒートテック特別ラッピングに変身。今年はJR・池袋駅、JR新大阪駅などの4店舗では、大型気温計も展示されます。さらに、俳優の綾瀬はるかさんと松下洸平さんが出演する新テレビCMの放送も開始します。