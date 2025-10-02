抹茶や和栗が香る“和のクリスマスケーキ”登場、リーガロイヤルホテル東京で11月1日より予約開始
リーガロイヤルホテル東京は、2025年クリスマスケーキの予約受付を11月1日より開始する。新作を含む全5種のクリスマスケーキがラインアップされ、いずれも数量限定で販売される。
【写真】いちご、抹茶、和栗…素材が際立つリーガロイヤル東京クリスマスケーキ、全5種
新作のひとつ「ノエル・キャラメルマキアート」（5500円）は、同ホテルの人気パウンドケーキ「ケーク・キャラメルマキアート」をベースに、コーヒーガナッシュやキャラメルムース、ピーカンナッツのプラリネクリームを重ねた濃厚な味わい。ヘーゼルナッツリキュールやネグリタラムの風味が、奥行きのある香ばしさを引き出している。
もうひとつの新作「翠の聖（すいのひじり）」（5500円）は、抹茶と和栗を主役に据えた“和のクリスマスケーキ”。抹茶ムースの中に、トンカ豆のブリュレや和栗のムースを忍ばせ、シュトロイゼル生地で香ばしさを加えた。デコレーションには月や雪をモチーフにしたチョコレートをあしらい、和の趣を視覚でも楽しめる。
定番の「クリスマスショートケーキ」は、栃木県産の苺「とちあいか」と、コンデンスミルク＆カスタード入りの濃厚クリームが特徴。サイズはS（4200円）・M（5500円）・L（7000円）の3種類が用意されている。
そのほか、チョコレートと苺の軽やかな味わいが楽しめる「シャンティ・ショコラ」（5200円）や、「とちあいか」を贅沢に敷き詰めた「とちあいかのタルト」（4200円）なども登場。また、クリスマスの定番「ロイヤルシュトーレン」（2500円）も11月1日から12月31日まで販売される。
予約受付期間は11月1日から12月12日まで。ケーキの受け渡し期間は12月19日から25日まで、ホテル内の「メリッサ」で実施される。
【写真】いちご、抹茶、和栗…素材が際立つリーガロイヤル東京クリスマスケーキ、全5種
新作のひとつ「ノエル・キャラメルマキアート」（5500円）は、同ホテルの人気パウンドケーキ「ケーク・キャラメルマキアート」をベースに、コーヒーガナッシュやキャラメルムース、ピーカンナッツのプラリネクリームを重ねた濃厚な味わい。ヘーゼルナッツリキュールやネグリタラムの風味が、奥行きのある香ばしさを引き出している。
定番の「クリスマスショートケーキ」は、栃木県産の苺「とちあいか」と、コンデンスミルク＆カスタード入りの濃厚クリームが特徴。サイズはS（4200円）・M（5500円）・L（7000円）の3種類が用意されている。
そのほか、チョコレートと苺の軽やかな味わいが楽しめる「シャンティ・ショコラ」（5200円）や、「とちあいか」を贅沢に敷き詰めた「とちあいかのタルト」（4200円）なども登場。また、クリスマスの定番「ロイヤルシュトーレン」（2500円）も11月1日から12月31日まで販売される。
予約受付期間は11月1日から12月12日まで。ケーキの受け渡し期間は12月19日から25日まで、ホテル内の「メリッサ」で実施される。