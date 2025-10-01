「おうち焼肉祭り」いつでも開催OK。煙と油を減らすイワタニのグリルがあればね
本日2025年10月1日は、煙や油はねを軽減しておうち焼肉を楽しめる、Iwatani（イワタニ）の「カセットガス スモークレス焼肉グリル “やきまるスリム” 」がお得に登場しています。
煙や油はねを軽減。おうち焼肉が楽しめるグリルが23％オフ！
「おうち焼肉は煙と油が気になる…」そんな悩みを解決するのが、Iwatani（イワタニ）の「カセットガス スモークレス焼肉グリル “やきまるスリム” 」。煙や油はねを軽減して、おうち焼肉を楽しめる新世代の焼肉グリルが23％オフとお買い得です。
自宅で焼肉を楽しむときに気になるのが「煙」。Iwataniの「カセットガス スモークレス焼肉グリル “やきまるスリム” 」は、脂を炎に落とさない3つの仕組みで気になる煙を軽減します。
表面の溝をスリットとつなげ、脂の通り道をつくる仕組みと、裏面4か所の突起により隙間をつくり、脂を効率的に落とす仕組み、そして裏面約7mmの壁で脂をバーナーに落さない仕組みを採用し、煙の発生を大幅にカットしています。
また、油はねを軽減する高さ約4.7cmの「ガード付き水皿」を搭載。プレートの下にある水皿のフチを高くしてガードの役割をもたせることで、本体やテーブルへの油はねや飛び散りを軽減します。
油が飛び散りにくく後片付けも簡単なので、調理後の掃除が億劫にならないのも嬉しいポイント。
煙や油はねを気にせず、自宅でも気軽に焼肉を楽しめるのが大きな魅力です。
コンパクトかつスリム設計で、食卓上や収納時にも場所をとらないのも◎
「カセットガス スモークレス焼肉グリル “やきまるスリム” 」は、名前の通りスリムな設計が特長。本体サイズは、319（幅）×279（奥行）×149（高さ）mm、重さ約1.9kgと軽量で、食卓に置いても圧迫感がありません。
使用後もそのまま棚やキッチン下にスッと収納できるので、日常使いに最適です。
また、カセットガス式だから電源コードの制約がなく、テーブルの上でもベランダでも使える手軽さも魅力。焼肉以外にもステーキや海鮮グリル、サムギョプサルなどの料理にも大活躍します。
おうち焼肉の煙問題に悩んでいる方や、限られたスペースでも快適に焼肉を楽しみたい方にとって、「カセットガス スモークレス焼肉グリル “やきまるスリム” 」はぴったりの一台です。
なお、上記の表示価格は2025年10月1日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。
