110円に大感謝、、！【セリア】デザイン可愛い♡「スマホリング & グリップ」

スマホの落下防止に便利なリングやグリップ。まずは手軽に試してみたいなら、【セリア】から登場したアイテムがおすすめ。\110（税込）というお手頃価格ながら、思わず一目惚れしそうなデザイン性に優れた商品をご紹介します。スマホケースに貼り付けるだけでキュートにアレンジができるので、ぜひ取り入れてみて。

貝殻風の涼しげスマホリング

【セリア】「スマホリング シェル 六角形」\110（税込）

まるで貝殻のようなニュアンス感のあるマーブル柄が上品なスマホリング。洗練された六角形のアクリル板にゴールドカラーのリングが付いており、\110（税込）とは思えない高級感が漂います。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「リング部分は、クルクルと360°回転する」とのことで、指に通したり、スマホスタンドとしても使えそう。

ぷっくりフォルムがキュートなアクセントに

【セリア】「スマホグリップ ラメ クマタイプ」\110（税込）

ぷっくりとした立体的なクマのスマホグリップ。クリア素材のクマの内側にはキラキラとしたラメが入っており、可愛らしいアクセントに。レポーターのとも*さんによると「土台は伸縮自在になっていて、スタンド使いもホールド使いも簡単に出来る」とのことで、使い勝手が良さそうです。色違いの茶色もあるようなので、店舗に行った際はぜひ探してみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：Emika.M