今季は打率.229、20本塁打、56打点

ソフトバンクに優勝マジック「1」とされている崖っぷちの中で、まさかの悲報が届いた。27日のプロ野球公示で、日本ハムは万波中正外野手を抹消した。攻守でチームを支えていた看板選手の離脱にファンからは「どうした!?」「うそやろ……」などの悲鳴が相次いだ。

万波は今季127試合に出場して打率.229、20本塁打56打点、OPS.733をマーク。本塁打数はリーグ3位、昨季まで2年連続でゴールデン・グラブ賞と攻守でチームを支えてきた。

しかし、21日ロッテ戦以降はスタメン出場なし。2日ロッテ戦（エスコンフィールド）に代打で出場したのを最後に、3試合連続で欠場していた。

日本ハムは熾烈なペナント争いを演じているが、ソフトバンクの優勝マジックは「1」で、27日に負けるか引き分ければソフトバンクに優勝を許す形となる。試合開始2時間前に飛び込んだ悲報にSNSでは「すごく泣いてる」「抹消まじ」「相当身体痛いのかな」「ここに来て万波の離脱は痛すぎる」「なぜこのタイミング」「CSまでには戻ってきて」「びっくりしすぎて大声出ちゃった」と衝撃が走っていた。（Full-Count編集部）