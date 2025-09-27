ロバーツ監督、朗希は「間違いなくファンタスティック」

【MLB】ドジャース 3ー2 マリナーズ（日本時間27日・シアトル）

ドジャースは26日（日本時間27日）、敵地でのマリナーズ戦に3-2で勝利した。大谷翔平投手は3打数無安打で自己最多の55号はお預けとなった。また、7回に5番手として登板した佐々木朗希投手は1回1安打無失点と好投した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は佐々木について「間違いなくファンタスティックだった」と絶賛した。

佐々木は3-1の7回から登板。先頭のクロフォードは2球で追い込み、スプリットで三ゴロに仕留めた。続くヤングは99.7マイル（約160.5キロ）で空振り三振。2死からアロザレーナに100.1マイル（約161.1キロ）のフォーシームを捉えられ左越え二塁打を許し、救援では初安打を許したが、メジャー最多60発男のローリーはオールスプリットの3球三振に仕留めた。救援で2試合連続無失点とした。

ロバーツ監督は「アロザレーナに安打を許して、どう立ち直って投球するか見たかった。彼は動じていなかった」と頼もしい姿に目を細めた。「我々はみんな興奮している。ロウキの気持ちが出ているところを見た。それは我々みんなにとっていいことだろう」と評価した。

レギュラーシーズンは残り2試合となったが、「彼は投げない。投げないだろう」と明言。30日（日本時間10月1日）に始まるワイルドカード・シリーズでブルペンの一員になれるかは「どうなるか、見守ろう。いい意味で難しい決断をすることになる」と含みを持たせた。

大谷は3回1死の第2打席に四球を選び、今季最長の連続試合出塁を30に更新した。続くパヘスの打席で10試合ぶり盗塁をマーク。3年連続4度目の20盗塁に到達し、昨季に続いて「50-20」を記録した。複数回達成するのはメジャー史上初めての偉業となった。（Full-Count編集部）