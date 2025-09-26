大谷「今日は楽しんで、また頑張りたい」

【MLB】ドジャース 8ー0 Dバックス（日本時間26日・フェニックス）

ドジャースは25日（日本時間26日）、敵地のダイヤモンドバックス戦を8-0で制し、4年連続の地区優勝を決めた。試合後にはシャンパンファイトが行われ、大谷翔平投手らが美酒に酔いしれた。最中には、佐々木朗希投手、山本由伸投手、キム・ヘソン内野手と肩を組んで記念撮影。“チームアジア”の1枚に「いい笑顔」「写真撮ってる！」とファンが興奮している。

シャンパンファイトの中では、大谷らアジア出身4選手が肩を組んで記念撮影する場面が。山本はこの日6回無失点の好投を見せて12勝目をマーク。1年間ローテーションを支え、大谷も「本当にエースと思っている」と称えた。左隣の佐々木も前日にメジャー復帰。ドジャースで初めての美酒となった。また、真ん中にはキムの姿も。開幕前にはマイナーに降格となったが、メジャー昇格を掴み、左肩の負傷で離脱するまでは打率3割と好結果を残した。

今年のドジャースを支えたアジア出身の4人。健闘を称え合った1枚にネット上では「いい笑顔」「なんか泣けてくるね。これからが長いですが、応援します！」「ヘソンくん日本人に馴染みすぎてる」「大谷さん由伸朗希くんヘソンの日韓4人組で写真微笑ましい」「朗希、大谷くん、ヘソン、由伸で写真撮ってる！」とファンが反応していた。