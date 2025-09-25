前回は日本に敗れた米国代表…次回大会も“超豪華”なメンバーか

マリナーズのカル・ローリー捕手が24日（日本時間25日）、メジャー史上7人目となるシーズン60号を放った。今季絶好調でMVPを狙う28歳は、すでにオフの第6回WBCに米国代表として参加することが発表されている。さらに今回はアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）も参戦。“ガチ”の米国代表に、連覇を狙う日本のファンも戦々恐々としている。

今季のア・リーグMVPを争う2人が、同じチームのラインナップに並ぶことになる。ジャッジは2年連続で50号をマーク。ローリーは捕手のシーズン最多本塁打を更新し、大台に到達した。

昨年準優勝に終わった米国代表はすでにこの2人に加えて、ロイヤルズのボビー・ウィットJr.内野手、そしてパイレーツのポール・スキーンズ投手の出場が発表されている。

例年、シーズンへの影響を考慮して各チームのエース級の投手は参加しない、もしくは出来ないことがあったが、今季を32試合で防御率1.97、WHIP0.95で終え、サイ・ヤング賞濃厚とされている右腕が米国代表のユニホームに袖を通す。

また、まだ出場は未定ではあるものの、前回大会に米国代表として出場したカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）は現在56本塁打でナ・リーグ1位。さらに、前回怪我の影響で出場を辞退したMVP2回のブライス・ハーパー内野手（フィリーズ）も参戦となれば、前回大会に劣らない超強力なラインナップとなりそうだ。

ローリーが大活躍していることで、X（旧ツイッター）ではWBC出場に言及する声も。「ローリーって奴はキャッチャーで、しかもWBCにも出るのか」「ローリーもスキーンズもWBCアメリカ代表で出場予定でしょ？ ホラーだよ」「WBCのアメリカ代表ジャッジ、シュワーバー、ローリーが出たらやばい」「ジャッジ、シュワーバー、ローリー全員WBC来たらやべえな 相手に大谷3人いるみたいなもんだもんな」「WBCでシュワーバージャッジローリー並べられてスキーンズ投げるアメリカ代表反則過ぎない？」と、米国代表メンバーに早くも注目が集まっている。（Full-Count編集部）