盗塁王を指導した安福一貴氏らが解説する走塁技術と意識改革

野球において盗塁はハイリスクな戦術だが、技術で成功率を高めることは可能なものだ。しかし、多くの子どもたちはスタートの構えや帰塁への恐怖心といった課題を抱えがち。専門家の知見からは、走力だけに頼らない走塁技術の向上が期待できる。盗塁の成功率を上げるためのポイントを整理してみたい。

・スタート、スピード、スライディングの「3S」の重要性

・けん制に対する恐怖心を克服する必要性

・力を最大限に発揮できる正しい構え方の習得

4年連続盗塁王の片岡易之さん（当時西武、現・保幸）をサポートしたプロトレーナーの安福一貴さんは、盗塁の基本をスタート、スピード、スライディングの「3S」だと語る。特に重要なのが、けん制でアウトにならないリードとスタート。帰塁を意識して「左足と右足の体重を乗せる割合を7：3」とし、走る方向へスムーズに体をターンさせるため、「右足を1足分後ろに置く構え」を推奨。スタート時には、右足を一度体の中心軸へ引いてから踏み出すことで、力むことなく効率的な体重移動が可能になるという。

巨人の鈴木尚広コーチは、けん制への恐怖心を克服する練習法を子どもたちに紹介している。あえて投手との距離を通常より縮めた位置からけん制球を投げさせ、アウトになる緊張感を選手に体感させる。その後、正規のマウンド位置から投げることで、「距離が遠くなった」と感じさせ、心身に余裕を生み出すのが狙いだ。この精神的なゆとりが、リラックスした状態でプレーするための鍵となる。ガチガチに固まった状態では体は動かないと鈴木コーチは指摘し、意識を変えることの重要性を説く。

ランニングトレーナーの村田和哉さんは、盗塁で鋭く飛び出すための構え方に着目。そのヒントは「垂直跳び」にあるという。鋭く高く跳び上がる寸前の姿勢こそ、最も力が発揮できる理想のフォームであり、具体的には、膝を前に出すのではなく「お尻を後ろに出すように意識」し、体重もかかとではなく、足裏の中心からつま先側に乗せることが重要だと語る。何となく構えてしまうのではなく、最も力が入るポジションを探し、自分のものにすることが盗塁成功率アップにつながるという。

盗塁や帰塁は単なる脚力だけでなく、緻密な技術と心理的な駆け引きで成り立っている。日々の練習から意識的に取り組むことで、走塁は大きな武器になり得るだろう。

・スタート、スピード、スライディングの「3S」を意識して練習する。

・けん制への苦手意識を克服するため、心に余裕を生む練習を取り入れる。

・垂直跳びを参考に、最も力が出せる自分だけのスタート姿勢を見つける。（First-Pitch編集部）