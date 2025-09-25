7回、シルト監督が球審に抗議し退場処分…1死満塁で無得点

【MLB】ブルワーズ 3ー1 パドレス（日本時間25日・サンディエゴ）

パドレスは24日（日本時間25日）、本拠地で行われたブルワーズ戦に1-3と接戦を落とした。同点で迎えた7回、左腕・モレホンがチュラングに勝ち越し打を許し、9回にはエストラダがジャンセンに手痛い一発を浴びた。連勝が4で止まり、試合前の首位ドジャースとは2ゲーム差となった。

7回、この回からマウンドに上がった3番手のモレホンが2死からチョウリオに右前打されると盗塁を許し、2死二塁に。続く3番のチュラングがこの試合3本目となる安打を中前に運び、チョウリオが勝ち越しのホームを踏んだ。

パドレス打線は6回、2死からメリルが16号ソロを放ち同点に追いついた。続く7回、1死満塁のチャンスをつくったが、フェルミンが見逃し三振。この球審の判定にシルト監督が猛抗議し退場となった。続くアラエスも中飛に倒れ得点を奪うことができず、ブルワーズ投手陣の前に本塁打による1点と沈黙した。

痛恨の敗戦で、敵地でダイヤモンドバックスと対戦する首位・ドジャースとのゲーム差は2に広がり、マジックは1つ減り「2」となった。パドレスの連勝は4で止まり、試合前のドジャースにプレッシャーをかけることはできなかった。（Full-Count編集部）