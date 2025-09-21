¥É·³¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¡ÈÈëÌ©Ê¼´ï¡É¤Ë¤Ê¤ë¤«¡Ä¡¡ºÇÄãÇ¯ËÀ¤Îº¸ÏÓ¤¬Áà¤ëMLB¾å°Ì10¿Í¤Î¡ÖºÇ¹âµé¡×
¡¡°Õ³°¤ÊÃË¤¬¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç³èÌö¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡Ö8¿Í¤Î²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¡×¤ò¾Ò²ð¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¤Ïº£µ¨MLBºÇÄãÇ¯Êð¤Î76Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯1200Ëü±ß¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë26ºÐº¸ÏÓ¤ÎÌ¾¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ú¥Æ¥ê¥ì¡¼¥íµ¼Ô¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥É¥ì¥¤¥ä¡¼Åê¼ê¤À¡£º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç64»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£3¾¡2ÇÔ10¥Û¡¼¥ë¥É4¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨2.80¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡¢Åêµå1µå¤´¤È¤Ë¼ºÅÀ´üÂÔÃÍ¤ò¤É¤ì¤À¤±Áý¸º¤µ¤»¤¿¤«¤ò¼¨¤¹¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¤Î»ØÉ¸¡ÖPitch Run Value¡×¤Ç¡¢¥É¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬Í¥¤ì¤¿2¤Ä¤Îµå¼ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤ÏÆ±¤¸º¸ÏÓ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¥Ù¥·¥¢¤È»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ÎÂ®µå¤Ïµå³¦¤ÇºÇ¹âµé¤Ë¥Ý¥Ã¥×¤¹¤ëµå¤À¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÂ®µå¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï92.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó149.2¥¥í¡Ë¤À¤¬¡¢¡ÖPitch Run Value¡×¤Ï+11¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃíÌÜ¡£²Ã¤¨¤ÆÂÇ¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤òÊÑ¤¨¤µ¤»¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¤¥í²óÅ¾¤¹¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¶Ï¤«7ËÜ¤·¤«Ä¹ÂÇ¤òµö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡ÖPitch Run Value¡×¤Ï+10¤Ç¡¢MLB8°Ì¥¿¥¤¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Æ±µ»ö¤Ç¡Ö¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¥¨¥ê¡¼¥È¤Êµå¼ï¤ò2¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê£¿ô¤Îµå¼ï¤ÇPitch Run Value¤ò10°Ê¾å¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤Ïµå³¦¤Ç¶Ï¤«10¿Í¤À¡×¤È¡¢¤½¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤ò¶¯Ä´¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎÅê¼ê¤Ï¡¢¥®¥ã¥ì¥Ã¥È¡¦¥¯¥í¥·¥§¥Ã¥È¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥Ç¥°¥í¥à¡Ê¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ë¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤é¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¶þ»Ø¤ÎÅê¼ê¤¬ÊÂ¤Ö¤È¤¤¤¦¡£
¡¡20Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¤âºÇ½ª²ó¤ò3¼ÔËÞÂà¤ËÄù¤á¡¢4¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¤¿¥É¥ì¥¤¥ä¡¼¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë