¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 6¡¼3 ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢µÕÅ¾¤Î52¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.283¡£¥Á¡¼¥à¤Ï3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢2013Ç¯¤«¤é13Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö4¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤À¤Ã¤¿¡£2021Ç¯¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þº¸ÏÓ¥ì¥¤¤Î³°³Ñ¹â¤á¡¢95.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó153.7¥¥í¡Ë¤ò¥Ð¥Ã¥È¤Ë¾è¤»¤¿¡£º¸Íã¥Ý¡¼¥ëÊý¸þ¤Ø¥°¥ó¥°¥ó¤È¿¤Ó¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£2»î¹ç¤Ö¤ê°ìÈ¯¤Ï52¹æ3¥é¥ó¤À¡£4Àï3È¯¤ÎÎÌ»ºÂÖÀª¤Ç54È¯¥Ú¡¼¥¹¡£53È¯¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ë1ËÜº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌ¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£ËÜµòÃÏ¸ø¼°ÀïºÇ½ªÅÐÈÄ¤Ï5²óÅÓÃæ2¼ºÅÀ¤È1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¹ßÈÄ¤·¡¢Éé¤±Åê¼ê¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÍÀé¶â¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²óÀèÆ¬¤ÏÃæÈô¡¢3²ó1»à¤ÏÃæÄ¾¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¡¢7²ó1»à¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ëµÕÅ¾ÃÆ¤Ç7»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Ë¿¤Ð¤·¡¢Ï¢Â³»î¹ç½ÐÎÝ¤òº£µ¨ºÇÄ¹¤ò¹¹¿·¤¹¤ë24¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÎµÕÅ¾¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤¬2¼ÔÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë20¹æ¥½¥í¡£6²ó¤Ë¤â¥Ñ¥Ø¥¹¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç²ÃÅÀ¤·¤¿¡£ÃÏ¶è2°Ì¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬ÇÔ¤ì¤Æ4¥²¡¼¥àº¹¤Ë¡£ºÇÃ»¤Ç21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤Ë¤âÃÏ¶èÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë