µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¶ì¸À¡×¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç»¿ÈÝ¡¢¡ÖÊá¼ê¤¬²¿¿Í¤¤¤Æ¤â»à¿Í¤¬½Ð¤ë¡×È¯¸À¤ËGÅÞÊ¶µê ¡ÖÅöÁ³¤Î°Õ¸«¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹ºÇ°¡×
¥×¥íÌîµåµð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Î¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤Ø¤Î¶ì¸À¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç»¿ÈÝ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¥¤¥ó¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤«¤é¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤¯¤é¤¤¡×
µð¿Í¤Ï2025Ç¯9·î18Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0¡Ý5¤Î´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¡¦¿¹ÅÄ¤Ï½é²ó¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤¦¤È¡¢2²ó¤ËÀèÆ¬¡¦»³ÅÄÅ¯¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤Ë¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£3²ó¤Ë¤Ï2ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢3²ó¤òÅê¤²¤Æ6°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ4¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Îµð¿ÍÂÇÀþ¤Ï1ÅÀ¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¡£7°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤âÆÀÅÀ¤Ï¥¼¥í¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¼Ú¶â¡Ö1¡×¤È¤·¡¢2°ÌDeNA¤È2¥²¡¼¥àº¹¤È¤Ê¤ê¡¢¼«ÎÏ¤Ç¤Î2°Ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢3²ó¤ÇKO¤µ¤ì¤¿¿¹ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÊá¼ê¤Î¡Ë¥µ¥¤¥ó¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤«¤é¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡ÊÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤ÈÊá¼ê´Ö¤Ç¥µ¥¤¥óÅÁÃ£¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÅÅ»Òµ¡´ï¡Ë¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤è¡£¤¢¤ì¤¸¤ãÊá¼ê¤¬²¿¿Í¤¤¤Æ¤â»à¿Í¤¬½Ð¤ë¤è¡×
°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Î°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤¿¡£
¡Ö°¤Éô¤Ë¤ÏÆ±¾ð¤ò¶Ø¤¸ÆÀ¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÅöÁ³¤Î°Õ¸«¤ä¤í¡×¡Ö¤³¤ì¤ò¥¥Ä¥¤Êª¸À¤¤¤ÈÂª¤¨¤ë¤Î¤ÏÎ®ÀÐ¤Ë¥×¥íçÓ¤á¤¹¤®¡×¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¸·¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½õ¸À¤â¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤â¶ìÏ«¤·¤È¤ë¤Í¡×¡Ö¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¿¹ÅÄ¤¬°¤¤¤ä¤í¡×¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¿¹ÅÄ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡×¡Ö°¤Éô¤Îµ¤»ý¤Á¤ï¤«¤ë¤ï¡×¡Ö¤¢¤ó¤ÊÁðÌîµå¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅêµå¤µ¤ì¤¿¤é¤Ê¤¹½ÑÌµ¤¤¤·°¤Éô¤Ë¤ÏÆ±¾ð¤ò¶Ø¤¸ÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È°ìÄê¤ÎÍý²ò¤ò¼¨¤¹À¼¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤â¡£
¡ÖÁª¼ê¤Î»ö°¤¯¸À¤¦¤È¤³¤í¤â¹¥¤¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤¬ºÇ°¤À¤Í¡×¡ÖÁª¼ê¤Î¤ä¤ëµ¤¤òºï¤°¥³¥á¥ó¥È¤À¤È»×¤¦¤è¡×¡Ö²¿¤â¤«¤â»ØÆ³¼Ô¤ÎÀÕÇ¤¡×¡Ö´ßÅÄ¤Î¿´ÇÛ¤ÏÈ½¤ë¤¬¤â¤¦¾¯¤·°ã¤Ã¤¿¸À¤¤Êý¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¡×¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¸À¤¤Êý¤É¤¦¤Ê¤ó¡©¡×¡Ö¤Þ¤¿Áª¼êÈãÈ½¤«¤è... ¾ð¤±Ìµ¤¤´ÆÆÄ¤À¤Ê¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦·Ð±Ä¼Ô¤â¤¤¤ë¤±¤É¶ÈÀÓÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤Æ¸À¤¤Êý¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
µð¿Í¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ³«ºÅ¤ò¤á¤°¤ê¡¢DeNA¤È2°ÌÁè¤¤¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤ê»î¹ç¤Ï¡¢µð¿Í¡¢DeNA¤È¤â¤Ë9»î¹ç¤Ç¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Ï¤¢¤È2»î¹ç¡Ê26Æü¡¢27Æü¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤À¡£
½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢µð¿Í¤Î»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê68¡Ë¤Ï17Æü¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÍè¥·¡¼¥º¥óÂ³Åê¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£