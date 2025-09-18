【ブリュッセル＝酒井圭吾】欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会は１７日、パレスチナ自治区ガザへの地上作戦を開始したイスラエルに対する制裁案を加盟国に提案した。

貿易協定の停止や一部閣僚らに対する資産凍結が柱だ。

貿易協定は、関税撤廃などの優遇措置を定めており、制裁案が承認されれば、ＥＵはイスラエルからの輸入品の大半に関税を課す。欧州委によると、イスラエルにとってＥＵは最大の貿易相手で、２０２４年は約１５９億ユーロ（約２兆７０００億円）をＥＵに輸出した。

資産凍結や渡航禁止の対象案には、欧州委がイスラエルの「過激派閣僚」とみなすベザレル・スモトリッチ財務相とイタマル・ベングビール国家治安相のほか、イスラム主義組織ハマスの幹部１０人を加えた。制裁案には、イスラエルへの財政支援の停止も盛り込まれた。

ガザを巡る紛争開始直後、ＥＵはイスラエルへの全面支持を表明していた。激化する攻撃を受け、ＥＵがイスラエルとの関係見直しに踏み切った形だ。ただ、制裁発動には、加盟国で構成するＥＵ理事会の承認が必要となる。イスラエルに友好的なドイツなどは慎重姿勢を示しているとみられる。