Paleduskが、TVアニメ『ガチアクタ』のオープニング主題歌「HUGs」のCDパッケージを本日発売した。

TVサイズバージョンを含む全4曲を収録したCDは、通常盤と初回限定豪華盤の2形態でリリース。豪華盤には見開きLPサイズのジャケット仕様に加え、『ガチアクタ』のアニメキャラクターと、原作者・裏那圭が描き下ろしたPaleduskメンバーのイラストを使用した、全9種のトレーディングカードが同梱される。アニメ、バンド両ファンにとって必携のスペシャルアイテムとなっている。CDのリリースに合わせ、これまで公開されていたオフィシャルミュージックビデオとTVアニメ『ガチアクタ』の映像がミックスされた新たなミュージックビデオも9月19日21時に公開予定。

さらに、「HUGs」に続くシングルとして、これまでに対バン経験もあり、お互いにリスペクトしあう粗品をフィーチャーした「NO WAY!! feat.粗品」を10月8日にリリースすることが発表された。自分のやりたい事を究める為に突っ走っていく歌詞がストレートに響く、ROCKN’ ROLLとLOUD ROCKが融合した、進化し続けるPaleduskの新境地とも言える1曲となっているという。

また、10月のONE OK ROCKとのヨーロッパツアー前に、主催イベント＜OUR DAYBREAK＞を9月30日に東京・渋谷CYCLONE、10月1日に東京・新宿ACB HALLにて急遽開催することが決定。対バンアーティストには、FALLING ASLEEP・PROMPTSといったラインナップが決定している。

◾️Paledusk「HUGs」

発売中

CD：https://asab.lnk.to/Paledusk_HUGs

配信：https://asab.lnk.to/HUGs ◆収録曲

1.HUGs

2.HUGs (TV edit)

3.HUGs (Inst)

4.HUGs (TV edit Inst) ・通常盤（CD）価格：￥1,320（税込）

・初回生産限定豪華盤（CD+トレカ）価格：￥9,900（税込）

※見開きLPサイズジャケット仕様

※裏那圭氏書き下ろしのPaleduskメンバーイラスト4種（KAITO・DAIDAI・TSUBASA・BOB）＋『ガチアクタ』アニメキャラクター絵柄4種類（ルド・エンジン・ザンカ・リヨウ）＋オリジナル・イラスト1種類の全9種トレーディングカード付 ◆購入者特典

・TOWER RECORDS： スマホサイズステッカー

・HMV：ポストカード

・amazon：メガジャケ

・セブンネットショッピング

豪華盤：マルチショルダーバッグ 通常盤：ピック

​・楽天ブックス

豪華盤：アクリルキーホルダー

・OTHER SHOPS : B2告知ポスター

◾️ライブ情報 ＜Paledusk pre. OUR DAYBREAK vol.11＞

日程: 2025年9月30日（火）

会場: 渋谷CYCLONE

出演: Paledusk / FALLING ASLEEP ＜Paledusk pre. OUR DAYBREAK vol.12＞

日程: 2025年10月1日（水）

会場: 新宿ACB HALL

出演: Paledusk / PROMPTS 先行チケット受付期間：〜9月18日（木）23:59まで

https://t.livepocket.jp/p/fi9or

一般発売は9月22日（月）12:00発売予定

※本公演は、2日間ともミュージックビデオの撮影を兼ねております。

会場内のお客様が映り込む場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※未就学児童入場不可

■TVアニメ『ガチアクタ』 ◆イントロダクション

奈落（底辺）から這い上がれ！すべては「クソみたいな世界」を変えるために――！！

『ガチアクタ』は、犯罪者の子孫たちが暮らすスラム街に生まれた孤児の少年·ルドを主人公にしたバトルアクションで、原作·裏那圭／graffiti design·晏童秀吉による講談社「週刊少年マガジン」にて2022年2月から連載を開始した作品。

『ガチアクタ』は「次にくるマンガ大賞2022」コミックス部門でGlobal特別賞を受賞。

裏那は『ガチアクタ』の構想を練る中、グラフィティアートを取り入れることでより面白くなるのではないかと考え、グラフィティデザイナーある晏童秀吉の協力を得た。

敵は「常識」「権力」「差別偏見」！

話題の激震漫画が、アニメになってついに2025年7月6日（日）より絶賛放送、配信中！

制作はアニメスタジオ ボンズフィルムが担当する。 ◆作品情報

TVアニメ『ガチアクタ』2025年7月6日（日）より放送・配信中！

CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分〜）

Prime Video先行配信（月曜0時00分〜）、その他配信サービス（火曜0時00分〜順次）

※放送時間は編成の都合などにより変更となる可能性がございます

公式サイト：https://gachiakuta-anime.com/

©裏那圭·晏童秀吉·講談社／「ガチアクタ」製作委員会