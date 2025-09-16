この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

動画タイトル『チャージで1万円ゲットｫ-- 突撃キャンペーン auじぶん銀行 九州カード 』で、YouTuberのネコ山さんが、お得なキャンペーン情報やポイカツでポイントを効率的に貯めるコツについて、視聴者からの質問に答えながら熱く語った。



ネコ山さんは冒頭、「ちっちゃいキャンペーンはあるんすけど、おっきいキャンペーン来ないですね」と現状のポイカツ事情を正直に明かしつつ、YouTubeのサムネや動画内容が「ピタッとはまってないっすよね」と、自身のスタイルに言及。視聴者から「一度にもらえるポイントが少ないポイカツが多い」ことへの質問には、「もらえる金額で考えるんじゃなくて、パーセンテージで考えてるんすよ。投資もそうじゃないすか。年利何パーで考えますよね」と独自の視点を示した。そのうえで、「ポイカツも長期戦でいきましょうよ」と呼びかけ、「僕のポイカツ使用期はね、4、5年すからね」と着実な資産形成の大切さを強調した。



また、自身が実際に利用しおすすめするキャンペーンとして、阪神タイガース優勝記念・auじぶん銀行の1ヶ月定期「年利4％」についても解説。「実際、攻略金額はちっちゃいんすよ」としつつも、「年利給付はでかいっすよね。家族いる人は複数口座できるし、たった1ヶ月遊ばせとくお金あるんなら入れてもいい」と具体的アドバイスを披露。「590円ってちっちゃいけど、これでも相当お得なんすよ」と語った。



話題はさらに九州カード入会の1万円キャッシュバックにも。「5万円使うだけで1万円キャッシュバックっすよ。これでかいっす」「九州限定じゃないですよ。僕静岡で作りましたからね」と実践的な裏ワザまで惜しみなく公開した。



「売り」を煽る投資系YouTuberが多い理由について問われると「損失回避の心理で不安を煽ると注目を集めやすいんすよ。僕の動画も『終了ー』『解約だー』ってサムネにすると再生数上がる」と率直にYouTube界の裏側を明かした。「暴落だ暴落だってずーっと言ってれば、いつか本当に下がる。そのときに『当たった』って言う。世の中にはいろんな人がいる」と冷静に分析し、「僕も昔はそういう動画反応してましたけど、今はもうすぐバンするようになりましたね」と自身の考え方の変化も語った。



動画の最後は「景気が良くなってほしいっすね。政治家の皆さん、なんとかしてほしいっす」と訴えつつ、「このチャンネルはお金を貯めることについて発信してます。将来に向けて一緒にポイカツ頑張りましょう」と視聴者にエールを送り、「チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします」と締めくくった。