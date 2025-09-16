【『Creators Collection Figure』初音ミク Rosuuri Ver.】 予約期間：9月16日～10月15日 2026年2月 再販予定 価格：33,000円

DMM Factoryは、フィギュア「『Creators Collection Figure』初音ミク Rosuuri Ver.」を2026年2月に再販する。予約期間は10月15日。価格は33,000円。

本製品は、イラストレーターのRosuuri氏が描いた「HATSUNE MIKU EXPO 10th Anniversary Illustration Contest」のキービジュアルを、1/7スケールでフィギュア化したもの。2025年5月に発売された商品の再販品となる。

洋服や散りばめられた星などの細かいディティールを再現した逸品に仕上がっている。

「『Creators Collection Figure』初音ミク Rosuuri Ver.」

仕様：塗装済み完成PVCフィギュア スケール：1/7スケール サイズ：全高 約270mm

Art by Rosuuri (C)CFM

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。