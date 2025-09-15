古巣ジャイアンツ戦で3試合連続打点をマーク

【MLB】ドジャース 10ー2 ジャイアンツ（日本時間15日・サンフランシスコ）

古巣相手に打撃好調で、ついに久々の数字に到達した。ドジャースのマイケル・コンフォート外野手は14日（日本時間15日）の敵地ジャイアンツ戦に途中出場し、4打数3安打3打点と活躍。ここまで低空飛行に苦しんできたが、打率が4月以来の2割台に戻った。ファンからも「コンフォートどうした!?」「ついに2割乗った」「地味にうれしい」などの声が出ている。

5回無死満塁の場面でコールの代打として出場すると、前進守備の間を抜く右前への2点適時打。6回にも内野安打を放つと、8回にも右前適時打を放ち、この時点で打率は.201に。今季4度目の3安打で、昨季まで2年間プレーした古巣ジャイアンツ戦で4月19日（同20日）以来の打率2割台に乗せた。第4打席は二ゴロに倒れたが、打率.200に踏みとどまった。

昨オフに1年1700万ドル（約25億1100万円）でドジャースと契約。2019年に33本塁打、昨季までメジャー通算167本塁打の実績を引っ提げて加入したが、開幕から絶不調に苦しんできた。

12日（同13日）に11号ソロを放つなど、ジャイアンツとの3連戦で3試合連続の打点をマークし、復調の兆しは見えつつある。SNSでは「とうとうコンフォートが2割に…!?」「何かあったん!?っていうくらい打ってるw」「ついに来るのか？ コンフォートの覚醒が！」「覚醒したんか？ってくらいめちゃくちゃ打つやんw」「本当に古巣との対戦ではよく打つw」「フィリーズ戦も頼みますよ」「ついに長期スランプ脱出なのか？ ポストシーズンに向けてダークホースになるだろうか？」と話題を集めた。（Full-Count編集部）