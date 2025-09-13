ジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場

【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間13日・サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地のジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。7回、延長10回と申告敬遠で勝負を避けられた。敵地もブーイングに包まれた。

大谷の申告敬遠は8月10日（同11日）の本拠地・ブルージェイズ戦以来。1試合2敬遠は同戦以来で、今季2度目だ。18敬遠はリーグトップ。両リーグではアーロン・ジャッジ（ヤンキース）の30敬遠に次ぐ多さだ。

3度のサイ・ヤング賞を誇るジャスティン・バーランダーと対戦。初回は二ゴロに倒れ、3回は四球で17試合連続出塁。5回は中飛だった。次打者は5試合連続マルチ打点を挙げているムーキー・ベッツだったが、勝負してもらえなかった。いずれも得点につながらなかった。

10日（同11日）の本拠地・ロッキーズ戦では2回の右前適時打で2試合連続タイムリーをマークした。本塁打王争いではリーグトップのカイル・シュワーバー（フィリーズ）と2本差、リーグ2位の48本塁打を放っている。（Full-Count編集部）