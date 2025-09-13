12µåÃÄºÇ¶¯¤Î¡È.305¡õ148¡É¡Ä¹Åç25ºÐ¤¬¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×¡¡´°Á´³ÐÀÃ¤Ë¹â¤Þ¤ë´üÂÔ
¹Åç¡¦¾®±à¤¬9·î¤ÎÂÇÎ¨.400¡Ä½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â»ë³¦¤Ë
¢£¹Åç 9¡¼0 ÃæÆü¡Ê12Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÆþ¤ê¡¢¹Åç¡¦¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¤ÎÀª¤¤¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£9·î¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç10»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢16°ÂÂÇ¤òÊü¤ÁÂÇÎ¨.400¤È¹¥Ä´¡£¥·¡¼¥º¥óÂÇÎ¨.305¤Ï12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤È¡¢7Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ·ë²Ì¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö³ÐÀÃ¤·¤¿¡×¡ÖÍÇ½¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤³¤¾¤Î¾®±à¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12Æü¤Ë¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆüÀï¡¢¾®±à¤Ï¡Ö3ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç½Ð¾ì¡£½é²ó1»à»°ÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè1ÂÇÀÊ¤Ç±¦Á°¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤Ç¤âÆâÌî°ÂÂÇ¡£Â³¤¯Âè3ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï»Íµå¤òÁª¤Ó3ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ1»Íµå¤Î³èÌö¤Ç9ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
¡¡9·î¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇÎ¨.400¡¢16°ÂÂÇ¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¡£Ä¹ÂÇÎ¨¤Ï.500¤Ç¡¢OPS¤Ï.929¡£8·î¤âÂÇÎ¨.330¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤«¤éÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¼Ô¤ÇÍ£°ì¤Î3³äÄ¶¤¨¤È¤Ê¤ëÂÇÎ¨.305¤ò»Ä¤·¡¢¤³¤ì¤Ï12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤Î¿ô»ú¡£Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î148°ÂÂÇ¤âÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÈºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤â12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤Î.411¤ò»Ä¤·¡¢¹ÅçÂÇÀþ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë25ºÐ¤Ë¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëËÜÌ¿¤À¤Ê¡×¡Öº£Ç¯¤Î¾®±àÍÇ½¤¹¤®¤ó¤«¡©¡×¡Ö¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¨¥°¤¤¤Ê¡×¡Ö¾®±à¤ÏWBC¤ÇÂ®µå¤·¤Ð¤¯¤è¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¾®±à¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë