¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¢11·î18Æü¤Ï¡Ö¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¡×¤Ë·èÄê¡ª¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¡Ä¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï9·î13Æü¤Ë°ìÈÌÈÎÇä¤¬³«»Ï
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï12Æü¡¢11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÅìµþ¡¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢SAMURAI BLUE¡ÊÆüËÜÂåÉ½¡Ë¤¬¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»î¹ç¤¬TBS·ÏÎó¤Ë¤è¤êÁ´¹ñÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×³«ºÅ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥á¥¥·¥³¤È¥¢¥á¥ê¥«¤òÁê¼ê¤Ë1Ê¬1ÇÔ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£¼ý³Ï¤È²ÝÂê¤ò¼ê¤Ë¡¢10·î¤È11·î¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤Î4Ï¢Àï¤ËÎ×¤à¡£
¤½¤ÎºÇ½ªÀï¤¬¡¢11·î18Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡£ÂÐÀï¹ñ¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢ÆîÊÆÍ½Áª¤ò7°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢ÍèÇ¯3·î¤ËWÇÕ½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿ÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ËÎ×¤à¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
°Ê²¼¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ö¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÁ°²óÂÐÀï¤·¤¿2019Ç¯¤Î¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ï¿·¤·¤¤ÀïÎÏ¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤òÂ¿¤¯µ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¤â·üÌ¿¤ËÀï¤¤¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Áê¼ê¤Î·ø¼é¤òÊø¤»¤º¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆîÊÆ¥Á¡¼¥àÆÃÍ¤Î¥Ï¡¼¥É¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤¿¤¿¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢º£²óÂÐÀï¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤âÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26ÆîÊÆÍ½Áª¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢ÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿Ç´¤ê¶¯¤µ¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ç¤¹¡£
²æ¡¹¤ÏÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤ËÎÏ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤âÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¾¡Íø¤ò¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢º£½µËö¤Î9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë10»þ¤«¤é°ìÈÌÈÎÇä¡ÊÀèÃåÀ©¡¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¡Ë¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026ÆîÊÆÍ½Áª¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñÌµÎÁÊüÁ÷¤ÎBS12¡Ê¥È¥¥¥¨¥ë¥Ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¿¼Ìë3»þ¤«¤é9·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆîÊÆÍ½ÁªÂè17Àá¤Î¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂÐ¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤òÏ¿²èÊüÁ÷¤¹¤ëÍ½Äê¡£
²òÀâ¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤¬Ì³¤á¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í½½¬¤â·ó¤Í¤Æ¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Î»î¹ç¤ò´Ñ¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£