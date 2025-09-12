9.11同時多発テロから今年が24年目

■タイガース ー ヤンキース（12日・ニューヨーク）

11日（日本時間12日）にヤンキースタジアムで行われたヤンキース-タイガース戦に、ドナルド・トランプ大統領が来場した。9.11同時多発テロから24年目となり、試合前に行われた式典に参加した。

第45代および現職の第47代米国大統領を務めるトランプ氏は、大のヤンキースファンとしても知られている。今年4月7日（同8日）にドジャースナインがホワイトハウスを表敬訪問した際には、ヤンキースを破ったドジャース選手たちの前で「私はヤンキースが大好きなんです」と笑顔で話していた。

試合前にはヤンキースのクラブハウスを訪れ、スピーチを行ったようだ。米メディア「ジョムボーイ・メディア」の野球専門ポッドキャスト「トーキン・ベースボール」などで様子が公開され、トランプ大統領は「みなさんの成功を祈っています。素晴らしい選手たちである皆さんの1人1人を私は知っています」と話した。また、アーロン・ジャッジ外野手と握手を交わす場面もあった。

国歌斉唱中には、ヤンキース放送局「YES」が敬礼しているトランプ大統領の姿を捉え、バックスクリーンに映ると場内にはどよめきが起きた。（Full-Count編集部）