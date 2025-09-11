『京阪電車×響け！ユーフォニアム2025』企画詳細発表…「黄檗駅があのキャラクターの名前に!?」【一覧】
『京阪電車×響け！ユーフォニアム2025』（10月1日〜12月21日）の詳細が10日に発表された。
【画像多数】『京阪電車×響け！ユーフォニアム2025』ラッピング電車や記念ヘッドマーク、コラボ駅名標も
京都・宇治を舞台にしたアニメ『響け！ユーフォニアム』ゆかりの京阪電車宇治線や周辺エリアをめぐってもらうコラボレーション企画。来年春には劇場版『最終楽章 響け！ユーフォニアム』の公開が控えている。
今年もデジタルスタンプラリーやラッピング電車の運行のほか、作品とのコラボ駅名標が初登場するなど、京阪電車ならではの企画を多数登場する。
■響け！ユーフォニアム 舞台探訪MAP 配布
作品の舞台となった宇治のまちをご紹介する「舞台探訪MAP」を、京阪電車の主要駅や宇治市内の各所で配布。
配布開始日：2025年10月1日（水）※無くなり次第終了
配布場所：京阪電車主要駅、宇治市観光センター、京阪宇治駅前観光案内所、JR宇治駅前市民交流プラザ「ゆめりあ うじ」 ほか
■作品の舞台を巡るデジタルスタンプラリー
期間ごとに設定されたスタンプポイントを巡ると、獲得数に応じてキャラクターと一緒に写真を撮影できるフォトフレームをプレゼント。
開催期間：2025年10月1日（水）〜12月21日（日）
参加方法：10月1日（水）以降『京阪電車×響け！ユーフォニアム2025』特設サイトから参加
■コラボフリーチケットを発売
・京阪電車×響け！ユーフォニアム2025 京阪線フリーチケット
販売期間：2025年10月1日（水）〜12月30日（火）※初日は10時から発売
通用期間：2026年1月31日（土）までのお好きな1日
有効区間：京阪線全線･石清水八幡宮参道ケーブル（乗り降り自由）
販売価格：1700円（大人のみ）
販売枚数：4000枚（無くなり次第終了）
販売場所：淀屋橋、京橋、枚方市、中書島、丹波橋、三条の各駅
・京阪電車×響け！ユーフォニアム2025 大津線フリーチケット
販売期間：2025年10月1日（水）〜12月30日（火）
前期デザイン（2種類）：10月1日（水）発売開始
後期デザイン（2種類）：11月15日（土）発売開始
※初日は10時から発売
通用期間：2026年1月31日（土）までのお好きな1日
有効区間：大津線全線［乗り降り自由］
販売価格：1700円（大人のみ） ※1日乗車券（850円）2枚組
販売枚数：4000枚 （4種類 各1000枚 ※無くなり次第終了）
販売場所：びわ湖浜大津駅
■キャラクター等身大パネルが登場
宇治駅と中書島駅にキャラクター等身大パネルが登場。
展示期間：2025年10月1日（水）〜12月21日（日）
展示場所：宇治駅・中書島駅
■コラボ駅名標が初登場
作品とのコラボ駅名標が登場します。黄檗駅があのキャラクターの名前に!?
展示期間：2025年10月1日（水）〜12月21日（日）
展示場所：宇治駅・黄檗駅
■コラボ限定グッズの受注販売
毎年好評の「ミニチュア等身大パネル」のほか、今年は「ミニチュアコラボ駅名標」や「BIGトートバッグ」も初登場。
受注期間：2025年10月1日（水）13時00分〜31日（金）23時59分
商品：
（1）ミニチュア等身大パネル 2500円（税込）
（2）ミニチュア駅名標 2500円（税込）
（3）BIGトートバッグ 5000円（税込）
販売サイト：京阪カードの通販サイト「e-kenetマーケット」で受注販売
■記念ヘッドマークの掲出
京阪線（宇治線）および大津線（石山坂本線）で記念ヘッドマークを掲出。
※掲出期間内に、複数回デザインを変更して掲出
宇治線：2025年10月1日（水）〜12月21日（日）予定
10000系車両（10004-（4）-10054）
※運用上の都合により、本線・交野線を運行する場合あり
石山坂本線：2025年10月1日（水）〜2026年9月30日（水）予定
■ラッピング電車の運行＜大津線(石山坂本線)＞
運行期間：2025年10月1日（水）〜2026年9月30日（水）予定
運行区間：石山坂本線（石山寺−坂本比叡山口駅間）
使用車両：700形車両（705−706）
■ラッピング電車 デビュー撮影会
（1）ラッピング電車撮影会 特別枠（先着・限定）
日時：2025年10月4日（土）A：10時30分〜11時 B：11時10分〜11時40分
参加費：A・B 3万円（税込）／人
定員：A・B 各回5人 ※先着順
場所：京阪電車 大津線 錦織車庫（近江神宮前駅下車すぐ）
対象車両：700形車両1編成（705−706号車）
申込：2025年9月17日（水）13時〜30日（火）23時59分
京阪カードの通販サイト「e-kenetマーケット」から
■ホテル京阪 京都 グランデ2Fレストラン「Octavar（オクターヴァ）」
毎年好評のコラボカフェ。キャラクターをイメージした、ここでしか味わえない料理やドリンクを用意。
開催期間：2025年10月1日（水）〜12月14日（日）
■ニデック京都タワー展望室「コラボイベント」
フォトスポットやパネル・ヘッドマークの展示のほか、今年のメインビジュアルを使用したグッズ・ミニヘッドマークも限定販売。
開催期間：2025年10月1日（水）〜12月21日（日）予定
※コラボグッズはイベント終了後も販売
■京都タワーホテルアネックス「コラボルーム」
『京阪電車×響け！ユーフォニアム2025」コラボルームが登場。
開催期間：2025年10月1日（水）〜2026年9月1日（火）チェックアウト 予定
宿泊施設：京都タワーホテルアネックス ※京都タワーホテルとは別館
客数：各日1室限定 ツインルーム（1〜2名様ご利用可）
【画像多数】『京阪電車×響け！ユーフォニアム2025』ラッピング電車や記念ヘッドマーク、コラボ駅名標も
京都・宇治を舞台にしたアニメ『響け！ユーフォニアム』ゆかりの京阪電車宇治線や周辺エリアをめぐってもらうコラボレーション企画。来年春には劇場版『最終楽章 響け！ユーフォニアム』の公開が控えている。
今年もデジタルスタンプラリーやラッピング電車の運行のほか、作品とのコラボ駅名標が初登場するなど、京阪電車ならではの企画を多数登場する。
■響け！ユーフォニアム 舞台探訪MAP 配布
作品の舞台となった宇治のまちをご紹介する「舞台探訪MAP」を、京阪電車の主要駅や宇治市内の各所で配布。
配布開始日：2025年10月1日（水）※無くなり次第終了
配布場所：京阪電車主要駅、宇治市観光センター、京阪宇治駅前観光案内所、JR宇治駅前市民交流プラザ「ゆめりあ うじ」 ほか
期間ごとに設定されたスタンプポイントを巡ると、獲得数に応じてキャラクターと一緒に写真を撮影できるフォトフレームをプレゼント。
開催期間：2025年10月1日（水）〜12月21日（日）
参加方法：10月1日（水）以降『京阪電車×響け！ユーフォニアム2025』特設サイトから参加
■コラボフリーチケットを発売
・京阪電車×響け！ユーフォニアム2025 京阪線フリーチケット
販売期間：2025年10月1日（水）〜12月30日（火）※初日は10時から発売
通用期間：2026年1月31日（土）までのお好きな1日
有効区間：京阪線全線･石清水八幡宮参道ケーブル（乗り降り自由）
販売価格：1700円（大人のみ）
販売枚数：4000枚（無くなり次第終了）
販売場所：淀屋橋、京橋、枚方市、中書島、丹波橋、三条の各駅
・京阪電車×響け！ユーフォニアム2025 大津線フリーチケット
販売期間：2025年10月1日（水）〜12月30日（火）
前期デザイン（2種類）：10月1日（水）発売開始
後期デザイン（2種類）：11月15日（土）発売開始
※初日は10時から発売
通用期間：2026年1月31日（土）までのお好きな1日
有効区間：大津線全線［乗り降り自由］
販売価格：1700円（大人のみ） ※1日乗車券（850円）2枚組
販売枚数：4000枚 （4種類 各1000枚 ※無くなり次第終了）
販売場所：びわ湖浜大津駅
■キャラクター等身大パネルが登場
宇治駅と中書島駅にキャラクター等身大パネルが登場。
展示期間：2025年10月1日（水）〜12月21日（日）
展示場所：宇治駅・中書島駅
■コラボ駅名標が初登場
作品とのコラボ駅名標が登場します。黄檗駅があのキャラクターの名前に!?
展示期間：2025年10月1日（水）〜12月21日（日）
展示場所：宇治駅・黄檗駅
■コラボ限定グッズの受注販売
毎年好評の「ミニチュア等身大パネル」のほか、今年は「ミニチュアコラボ駅名標」や「BIGトートバッグ」も初登場。
受注期間：2025年10月1日（水）13時00分〜31日（金）23時59分
商品：
（1）ミニチュア等身大パネル 2500円（税込）
（2）ミニチュア駅名標 2500円（税込）
（3）BIGトートバッグ 5000円（税込）
販売サイト：京阪カードの通販サイト「e-kenetマーケット」で受注販売
■記念ヘッドマークの掲出
京阪線（宇治線）および大津線（石山坂本線）で記念ヘッドマークを掲出。
※掲出期間内に、複数回デザインを変更して掲出
宇治線：2025年10月1日（水）〜12月21日（日）予定
10000系車両（10004-（4）-10054）
※運用上の都合により、本線・交野線を運行する場合あり
石山坂本線：2025年10月1日（水）〜2026年9月30日（水）予定
■ラッピング電車の運行＜大津線(石山坂本線)＞
運行期間：2025年10月1日（水）〜2026年9月30日（水）予定
運行区間：石山坂本線（石山寺−坂本比叡山口駅間）
使用車両：700形車両（705−706）
■ラッピング電車 デビュー撮影会
（1）ラッピング電車撮影会 特別枠（先着・限定）
日時：2025年10月4日（土）A：10時30分〜11時 B：11時10分〜11時40分
参加費：A・B 3万円（税込）／人
定員：A・B 各回5人 ※先着順
場所：京阪電車 大津線 錦織車庫（近江神宮前駅下車すぐ）
対象車両：700形車両1編成（705−706号車）
申込：2025年9月17日（水）13時〜30日（火）23時59分
京阪カードの通販サイト「e-kenetマーケット」から
■ホテル京阪 京都 グランデ2Fレストラン「Octavar（オクターヴァ）」
毎年好評のコラボカフェ。キャラクターをイメージした、ここでしか味わえない料理やドリンクを用意。
開催期間：2025年10月1日（水）〜12月14日（日）
■ニデック京都タワー展望室「コラボイベント」
フォトスポットやパネル・ヘッドマークの展示のほか、今年のメインビジュアルを使用したグッズ・ミニヘッドマークも限定販売。
開催期間：2025年10月1日（水）〜12月21日（日）予定
※コラボグッズはイベント終了後も販売
■京都タワーホテルアネックス「コラボルーム」
『京阪電車×響け！ユーフォニアム2025」コラボルームが登場。
開催期間：2025年10月1日（水）〜2026年9月1日（火）チェックアウト 予定
宿泊施設：京都タワーホテルアネックス ※京都タワーホテルとは別館
客数：各日1室限定 ツインルーム（1〜2名様ご利用可）