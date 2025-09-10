SUQQU（スック）2025年秋新作コスメ情報｜うるおいを育む保湿クリーム仕立てのファンデーション『スキンケア クリーム ティント』が9月5日（金）より発売に。8月29日（金）からは予約受付も開始します。今回は、編集部が実際にお試ししたレビュー・口コミとともに、先行発売情報・通販情報もお届けします。

SUQQU（スック）2025年秋新作コスメ

SUQQU（スック） 2025年秋新作コスメ ファンデーション SUQQU（スック） 2025年秋新作コスメ ファンデーション



新作ファンデーション『SUQQU スキンケア クリーム ティント』が2025年9月5日（金）より発売されます。

今回の記事では、編集部が実際にお試ししたレビュー・口コミ・スウォッチをお届けします。

気になる通販情報や予約・先行販売情報もお見逃しなく。

SUQQU（スック）ってどんなブランド？

SUQQU（スック）は日本発のコスメブランドで、「美しく生きる、その本質へ。」をコンセプトに、大人にふさわしい高品質なコスメを展開しています。



SUQQU（スック）の中でも有名なのが、SNSで話題となった“諭吉ファンデ”をはじめとする名品ベースメイクアイテムの数々。



美しい仕上がりと、うっとりするような使い心地、持ちの良さを叶えるベースメイクアイテムが、幅広い層から高い支持を得ています。



この秋新発売となる新作ファンデーション『SUQQU スキンケア クリーム ティント』からも、目が離せません♡

SUQQU（スック）｜スキンケア クリーム ティント

SUQQU（スック）のベースメイクシリーズより、新作ファンデーションが登場。



保湿ケアとベースメイクアップを融合させた、保湿クリーム仕立てのファンデーションに注目です。

商品特徴

『SUQQU スキンケア クリーム ティント』は、“肌を乾燥から守る”というスキンケア発想から生まれたファンデーション。



従来の*ファンデーション製法とは異なり、保湿クリームに顔料を配合した“保湿クリーム処方”が特徴です。



みずみずしい感触でありながら、濃密で肌をしっとり保つやわらかい膜を肌の上に形成。

従来の*ファンデーションより多く、肌残り成分（オイル）を配合しています。



これにより水分蒸散を防ぎ、メイクをしている間中肌にうるおいを与え続け、水分量をアップ。

乾燥による小ジワを目立たなくする効能評価試験済みです。



* SUQQU（スック）において

乾燥感を抑えた使用感にも秘密があります。



アミノ酸コーティングした顔料をペースト状のオイルで閉じ込めた、「ソフト ソリッド カプセル テクノロジー」をSUQQU（スック）グループ内で初採用。



この「ソフト ソリッド カプセル」を保湿クリームで包み込むことで、顔料が直接肌に触れることを防ぎます。



肌になめらかに密着するため、肌負担を軽減し、長時間経っても乾燥を感じにくいのだそう。

保湿力の高い植物由来の保湿成分を中心とした、複合保湿成分SCT*を配合。



肌にうるおいを与え、乾燥に負けない、艶やかな素肌へと導きます。



* 乳酸桿菌／セイヨウナシ果汁発酵液、オランダガラシエキス、チャ葉エキス、スギナエキス、BG（すべて保湿）

スキンケア後のような、うるおいをたたえたみずみずしいツヤ感も魅力。

肌そのものが内側から艶めくような仕上がりを叶えます。



ナチュラルなカバー力で、色むらやアラを程よくカバーしながら、素肌の延長線上のように自然な透明感のある肌へ。



また、保湿力を感じるしっとりとしたテクスチャーと、嫌なベタつきのない心地良さを両立しているのもポイント。



日焼け止め効果＜SPF38・PA++ ＞で、日常の紫外線対策にもぴったり。

下地不要で柔らかく伸び広がり、日中の乾燥や紫外線から肌を守ります。



※ ＜SPF・PA表示について＞

SPFとは紫外線B波から肌を守る効果を示す指数、PAとは紫外線A波から肌を守る効果を示す分類です。

商品選択時の目安とお考えください。ほかの紫外線防止効果のある化粧品と併用するとより効果的です。

カラーバリエーション＜全3色（日本国内取扱）＞

『SUQQU スキンケア クリーム ティント』のカラーバリエーションは、日本国内取扱全3色。



● 10

● 15

● 25



今回は、「10」のカラーをレビューしていきます。

※お使いのデバイスによって色味の見え方が異なる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

『SUQQU スキンケア クリーム ティント』を実際に使用してみました。



クリームのようにとろける使用感で、みずみずしく伸びが良いです。

肌にのせた瞬間、しっとりとした膜が広がるようになめらかになじみました。



まるで素肌が綺麗になったかのように、みずみずしいツヤをたたえた透明感のある肌に。



毛穴や色むら・赤みを自然にカバーし、肌色を均一に見せてくれます。

カバー力はやや控えめで、素肌っぽさを残したナチュラルな美肌に仕上がります。



つけている間中しっとりと潤っている感じがあり、圧迫感や乾燥感が気になりません。

乾燥肌の方はもちろん、エアコンの効いた室内で過ごす日や、秋冬の乾燥が気になる季節にもおすすめです。



まさに保湿クリームとファンデーションとしての機能を両立した一品！

こっくりとした保湿感はあるのに軽やかで、肌と一体化したような仕上がりです。

今回は「10」のカラーを顔に使用しました。

明るめの自然なトーンで、やや明るい印象の肌に仕上げたい方におすすめです。



化粧持ちについては、しっとり感のある薄膜が肌を包み込み、時間が経っても乾燥やくすみが気になりませんでした。



サラッと仕上がるというよりは保湿感に特化している印象で、汗をかくと少しべたつきやテカリがありました。

皮脂が出やすい方は、気になる部分にサラサラ系の部分用下地を仕込むのも良さそうです。



機能面では、＜SPF38・PA++＞の日焼け止め効果があり、紫外線対策できるところも嬉しいポイント。

化粧下地が不要なので、朝の時短ベースメイクにもぴったりです。



塗布する際にふんわりパウダリーな香りが漂いますが、香りは強くないので使いやすいですよ。

発売・商品情報

ブランド名：SUQQU（スック）

商品名：SUQQU スキンケア クリーム ティント＜SPF38・PA++＞

種類：日本国内取扱3色

容量：40g

価格：8,250円（税込）※編集部調べ



予約開始日：2025年8月29日（金）

先行発売日：2025年8月20日（水）※ 伊勢丹新宿店、ISETAN BEAUTY onlineにて

2025年8月22日（金）※ SUQQU公式オンラインショップ、＠cosme shoppingにて

発売日：2025年9月5日（金）

販売場所：SUQQU（スック）取扱店舗、公式オンラインショップ

SUQQU（スック）の新作ファンデーションでうるおいが続くツヤ肌に

SUQQU（スック） 2025年秋新作コスメ ファンデーション SUQQU（スック） 2025年秋新作コスメ ファンデーション

いかがでしたか？今回はSUQQU（スック）の2025年秋新作コスメをご紹介しました。



『SUQQU スキンケア クリーム ティント』は保湿クリーム処方のファンデーションで、肌のうるおいキープとメイクアップを両立してくれるアイテム。

乾燥肌の方はもちろん、秋冬の乾燥が気になる時期にもおすすめです。



2025年8月29日（金）から予約受付を開始し、2025年9月5日（金）より全国発売されます。



また2025年8月20日（水）からは伊勢丹新宿店、ISETAN BEAUTY onlineにて先行販売。

2025年8月22日（金）からはSUQQU公式オンラインショップ、＠cosme shoppingにて先行販売されるので、気になった方はぜひお早めに。



FORTUNE（ふぉーちゅん）では人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。



今回ご紹介した商品の他にも、2025年秋新作コスメの最新情報を更新しているので、こちらもあわせてチェックしてみてください♡

