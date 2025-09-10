三菱ＵＦＪ銀行は１２日、ＪＲ高輪ゲートウェイ駅（東京都港区）前に、初の個人専用店舗「エムットスクエア」を開店する。

新店舗を出すのは約２０年ぶり。会社員や子育て世帯が来店しやすいように、平日だけでなく土曜、祝日も行員が常駐して午後６時まで営業する。

１２日に開業する商業施設「ニュウマン高輪」の１階に店を構える。法人取引は行わない。店内に窓口は設けず、店内のタブレット端末を使い、口座開設や振り込みなどの手続きができるようにする。行員が手続きを手助けするほか、資産運用の相談にも応じる。

午後６時以降は、無人店として午後８時まで営業し、日曜も無人営業する。

三菱ＵＦＪ銀は、インターネットバンキングの普及などを受けて２０１８年から２３年にかけて店舗数を約４割減らし、現在は約３２０店舗。金利上昇や新ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）などにより資産運用への関心が高まっており、今後は新規出店と既存店舗の改装を進め、３分の１から４分の１を個人専用店に切り替える方針だ。

８日に報道陣向けの説明会を開き、半沢淳一頭取は「ライフスタイルが多様化する中、多くの方にご利用いただける形にした。お客様の金融リテラシーを向上させるお手伝いをしたい」と話した。