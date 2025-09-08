ヨドバシ.comにてポケカ拡張パック「インフェルノX」の抽選販売が9月8日11時より実施！
【ヨドバシ.com：拡張パック「インフェルノX」 抽選販売】 抽選期間：9月8日11時～9月9日10時59分 当選発表：9月10日9時ごろ 注文期限：9月11日23時59分まで
(C)2025 Pokémon. (C)1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ヨドバシ.comは、TCG「ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック インフェルノX」の抽選販売を9月8日11時より実施する。抽選期間は9月9日10時59分まで。当選発表は9月10日9時ごろを予定している。
本抽選販売は、ヨドバシ.com会員を対象とし、2023年9月5日から2025年9月4日までの期間中にヨドバシ.comにて購入履歴のあるユーザー、ヨドバシカメラ店舗にて購入履歴があり、ポイント共通化の手続きが完了している場合に申込できる。
なお当選した場合は、9月11日23時59分までに注文を完了する必要がある。
□ヨドバシ.com「拡張パック インフェルノX」抽選販売のページ
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。