ヨドバシ.comは、TCG「ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック インフェルノX」の抽選販売を9月8日11時より実施する。抽選期間は9月9日10時59分まで。当選発表は9月10日9時ごろを予定している。

本抽選販売は、ヨドバシ.com会員を対象とし、2023年9月5日から2025年9月4日までの期間中にヨドバシ.comにて購入履歴のあるユーザー、ヨドバシカメラ店舗にて購入履歴があり、ポイント共通化の手続きが完了している場合に申込できる。

なお当選した場合は、9月11日23時59分までに注文を完了する必要がある。

□ヨドバシ.com「拡張パック インフェルノX」抽選販売のページ

(C)2025 Pokémon. (C)1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。