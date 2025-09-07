ソフトバンクでスキルコーチ…菊池タクトさんが推奨する「踏み出し足」の使い方

下半身をうまく使うことで、キャッチボールの精度は上がる。米国でコーチングを学び、現在はソフトバンクでスキルコーチを務める菊池タクトさんは「踏み出し足も重要なスキルの一つ」と解説する。上半身の使い方に加えて足の動きを覚えることで、より強いボールが生まれる。

菊池さんはキャッチボール上達法として、上半身の動きを重点的にアドバイスを送ってきたが、今回は踏み出し足について。投げる方向を定め、体重移動で重要になる下半身の使い方を習得できれば、上半身との連動でより強く正確な送球を手に入れることができる。

菊池さんが推奨するのは「ステップインドリル」。右投げなら左足のステップで大切なのが「膝とつま先の向き」だという。投げる方向へ膝とつま先を真っすぐ向け、踏み出す足の方向へ胸を回して倒していく。投げ終わった後は、左足1本で地面と垂直に立つのが理想だ。

注意するポイントは、右投げの場合、ステップに行く際に膝を伸ばし、つま先を上に向けるようにすること。膝が曲がり足が下を向いた状態でステップすると、つま先着地になって安定感が生まれにくい。かかとから着地することで投げる方向につま先を向けやすくなり、上半身との連動も生まれやすくなる。

投げ終わった際に、体が一塁側に流れることは気にしなくてもいいという。菊池さんは「踏み出し足が真っすぐ支えられると、そこが支点となり体は一塁方向に回転していきます。よく体が回っている証拠なので気にする必要はありません」とアドバイスを送る。（First-Pitch編集部）