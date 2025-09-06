この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「家計簿は“目的を見失うな”が大切！付けなくても大丈夫な人もいる」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「なんで？家計簿をつけなあかんの？」と題した動画で、12人産んだ助産師HISAKOさんが、ママたちから寄せられるお金に関する疑問について専門家と徹底的に語り合った。ゲストには「お金の先生」であり二児のパパ・洋一パパを迎え、家計管理の本質を分かりやすくひも解いた。



冒頭、HISAKOさんは「助産院ばぶばぶでも、ママさんたちからお金の相談めっちゃ受けるんですけど、私お金のプロじゃないし…」と本音を打ち明け、家計簿にまつわる悩みが絶えない現状を明かす。洋一パパは「家計簿をつける理由は、毎月の『支出を把握したいから』だと思う」と断言。「家計簿を付けることが目的じゃなくて、支出を把握することが目的なんです」と視聴者に語りかけた。



また、支出管理の最も簡単な方法として、「給料日ごとに通帳の残高をチェックし、増えていれば黒字、減っていれば赤字。これだけでざっくり家計が見える」とアドバイス。「日用品にいくら、食費にいくらと細かく知らなくても、残高の推移でいいんですよ」とし、家計簿挫折経験者へ寄り添った。「まずは固定費（水道代、家賃、電気代、携帯代など）を優先的に見直す方が、効果が長続きする」と話し、「30円のもやしを節約するよりも、電気会社を変えて4,000円得した方がいい」と具体例も紹介した。



家計管理の“袋分け”やクレジットカード利用についても話題が及び、「私は給料日に現金を分け、その範囲でやりくりしていました」とHISAKOさん。「クレジットカードの人は、定額の予算内で管理できていれば現金と同じ」と洋一パパもフォロー。「大事なのは家計簿をつけることではなく、自分がどれだけ使ってるかをしっかり把握すること。家計簿が必要でない人もたくさんいます」と強調した。



動画の最後は「家計簿をつけることは目的じゃなくて、あくまで手段。自分に合った方法を見つけ、支出を把握できていればOK」とまとめ、「また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ」と笑顔で締めくくった。