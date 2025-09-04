¥ª¥ê°éÀ®¡¦ÄÄËÓ¹Õ¤¬¡ÈÍèÆü½é¾¡Íø¡É¡¡5²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡Ä4Æü¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°2·³·ë²Ì
9²ó¤Ï»³ºêñ¥°ìÏº¤¬Äù¤á¤¿
¡¡¿ùËÜ¾¦»ö¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÉñ½§¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹-¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤Ï¡¢5-2¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀèÈ¯¡¦ÄÄËÓ¹ÕÅê¼ê¤Ï½é²ó¡¢2»Íµå¤È°ÂÂÇ¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤È¤·¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤ò»°¼ÙÈô¤È2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¡¢¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤¤¤À¡£2²ó¤Ï3¼ÔËÞÂà¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢3²ó¤«¤é¤ÏÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â3¤Ä¤ÎÊ»»¦ÂÇ¤ÇÇ´¤ê¡¢ÆÀÅÀ¤Ïµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï3²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¿ùß·Î¶³°Ìî¼ê¤Î»Íµå¤ÈË½Åê¤ÇÌµ»à»°ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥ª¥ê¥Ð¥ì¥¹³°Ìî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë2¼ÔÏ¢Â³»Íµå¤ÇËþÎÝ¤È¤·¡¢ÆâÆ£Ë²ÆâÌî¼ê¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Èº´Ìîâ«Âç³°Ìî¼ê¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç3ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¤Ê¤ª¤â1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¡¢ÃãÌîÆÆÀ¯³°Ìî¼ê¤Îµ¾Èô¤Ç¥¹¥³¥¢¤Ï5-0¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡6²ó¤«¤é¤Ï·ÑÅê¤ËÆþ¤ê¡¢ËÜÅÄ·½Í¤Åê¼ê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£7²ó¤Ï°¤ÉôæÆÂÀÅê¼ê¤¬2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢8²ó¤ÏÇî»ÖÅê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤Ë¡£9²ó¤Ï»³ºêñ¥°ìÏºÅê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢5-2¤Ç»î¹ç½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÄ¤Ï5²ó71µå6°ÂÂÇ2»Íµå3Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¤Ç¸ø¼°Àï½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë