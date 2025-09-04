¥ä·³»Ø´ø´±¤ËÈãÈ½»¦Åþ¡ÖºÇ°¤À¡ª¡×¡¡¤Þ¤¿¥Ö¥Á¥®¥ì¡¢¼«ÌÇ¤ËµÕ¾å¡Ä½Å¤Í¤¿¡ÈÉÔÌ¾ÍÀ¡É¡Ö45¡×
»ÍµåÏ¢È¯¤Ç¼«ÌÇ¡ÄÈ½Äê¤ËÉÔËþÇúÈ¯
¡ÚMLB¡Û¥¢¥¹¥È¥í¥º 8¡¼7 ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¦¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¿³È½¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÊ®²Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤¬3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï¤ÇÈ½Äê¤ò½ä¤Ã¤Æµå¿³¤ËÌÔ¹³µÄ¤·¡¢º£µ¨6ÅÙÌÜ¡¢ÄÌ»»¤Ç¤Ï45ÅÙÌÜ¤ÎÂà¾ì½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î4ÈÖ¼ê¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºÅê¼ê¤¬ÀèÆ¬¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥³¥ì¥¢ÆâÌî¼ê¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢3¤Ä¤Î»Íµå¤Ç²¡¤·½Ð¤·¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò½ä¤Ã¤ÆÈùÌ¯¤ÊÈ½Äê¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤¿¤á¡¢¤Þ¤ºµå¿³¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤¬Âà¾ì½èÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤¬¥Ù¥ó¥Á¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¤òÅÇ¤¤¤ÆÌÔ¹³µÄ¡£¤ä¤Ï¤êÂà¾ì½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÏÊø¤ì¡¢Å¬»þÂÇ¤Ë¥Ü¡¼¥¯¤äË½Åê¤âÍí¤ß¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ï¤³¤Î²ó°ìµó4ÆÀÅÀ¡£9²ó¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï3ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤Ï7-8¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂà¾ì·à¤ËSNS¤â¡Ö¥Ö¡¼¥ó¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ö¥Á¥®¥ì¤Æ¤¿¤Ê¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö¤³¤Î¿³È½¤Ï¹ß³Ê¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¡ÖMLB¤Ï¿³È½¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤¹¤Ù¤¤À¡×¡Ö¤â¤¦¥í¥Ü¥Ã¥È¿³È½¤¬É¬Í×¤À¡£¿³È½¤¿¤Á¤Ï¤É¤³¤Ç¤â»î¹ç¤ò¤Ö¤Á²õ¤·¤Æ¤ë¡×¤È¿³È½¤òÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤â¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¥Ö¡¼¥ó¤Ï¥À¥á´ÆÆÄ¤À¤·¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤âºÇ°¤À¡×¡Ö¿³È½¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿ºÓÇÛ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿³È½¤Ë¥¥ì¤Æ¤ë¥Ö¡¼¥ó¡×¡Ö¥Ö¡¼¥ó¡¢¼«Ê¬¤Î´é¤ò¶À¤Ç¸«¤í¤è¡×¡Ö1¿ÍÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¿³È½¤¬¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤òÂà¾ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ö¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¡¼¥ó¡¢¤ªÁ°¤âºÇ°¤À¡ª¡×¤È¡¢¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤âÌÜÎ©¤Ä¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë