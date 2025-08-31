捕手役のパワプロくんのミットへ一直線

■ロッテ ー ソフトバンク（31日・ZOZOマリン）

31日にZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ-ソフトバンク戦で俳優の鈴木福さんがサプライズ登場。ファーストピッチでストライク投球を披露した。

この日は「KONAMI パワフルプロ野球 2024-2025 パワフルデー」と題して行われており、鈴木さんはABCテレビによるドラマ「パワプロドラマ2025 ー平凡な新社会人の俺がサクセスした話ー」で主演を務めることを記念して始球式にサプライズ登場した。

パワプロくんが運転するリリーフカーに乗り、背番号「29」のロッテのユンホームでマウンドへ。サウスポーからダイナミックなワインドアップから、華麗なフォームで捕手役を務めたパワプロくんのミットに一直線で投げ込んだ。105キロの速球を投げ込み、球場からどよめきが沸き起こった。

鈴木さんは今年5月20日、マツダスタジアムで行われた広島-ヤクルト戦でも始球式を行った。小園海斗内野手でお馴染みのアイブラックを塗り、左腕からアンダースローを披露していた。投球後、球団を通して以下のコメントを出した。

「リリーフカーに乗っての登場は、憧れのシチュエーションだったのでとても嬉しかったです！ ただリリーフカーに乗った瞬間は流石に緊張しましたね！（笑）。今日の投球は100点近いんじゃないですか！ ファンの方たちの声援と拍手がありがたかったですし、浜の香りを感じながら気持ちよく投げることができました。ありがとうございました！」（Full-Count編集部）