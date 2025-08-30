昨季途中までドジャースでプレー

【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間30日・ロサンゼルス）

ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でダイヤモンドバックスと対戦。試合前には、昨季途中までドジャースに所属したジェイソン・ヘイワード外野手へのチャンピオンリングの贈呈があり、選手たちも旧友との再会を喜び合った。

36歳のヘイワードは2023年にドジャースに加入。同年は124試合で打率.269、15本塁打40打点、OPS.813と活躍した。だが、昨季は2度の負傷者リスト（IL）に入るなど、63試合で打率.208、6本塁打、OPS.682という成績で8月にメジャー40人枠から外された。その後、リリースされアストロズでプレー。オフにはパドレスと契約を結ぶも、今季は34試合で打率.176、2本塁打12打点と振るわず、6月にリリースとなった。

試合前にグラウンドに登場したヘイワードは、かつての同僚たちに拍手で迎えられ、フレディ・フリーマン内野手からリングを手渡された。ミゲル・ロハス内野手から金色の背番号のユニホームを手渡されると、大谷翔平投手らと次々とハグを交わしていた。

メジャー通算1575安打、ゴールドグラブ賞5回のベテランが久々に登場。SNSでは「お久しぶり！」「本当に泣きそうになります」「ヘイワードありがとうね！ パドレスから次が早く見つかりますように」「キケとのハグが泣ける〜」「そのままレフトについてほしい」「戻って来い」などの声が相次いだ。（Full-Count編集部）