飲食店の正直すぎる求人看板がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】「アットホームな職場です」とうそをつくよりよっぽど正直です

「世間はこれくらい正直に生きよ」と件の看板を紹介したのはO4MA.さん（@BROSONI）。



「パート アルバイト募集中 厳しい職場です 1ミリも楽しくありません」と書かれたこの看板。ムスッと腕組みする女性のイラストも印象的だ。



O4MA.さんにお話を聞いた。



−−この看板のあったお店は？



O4MA.：岐阜県羽島市の中華料理サンコック岐阜羽島店です。



−−看板への感想をあらためて。



O4MA.：看板からは訴求力が強くユニークな求人だな、と強く感じました。店内は味の人気からか待ちもあり、にぎわっていました。



−−投稿に大きな反響がありました。



O4MA.：時間バイトが普及するほどに人手不足が叫ばれており、多くのオーナーがどうすれば強く求人訴求できるか悩んでいる時代だからこそ興味関心をひいているように感じました。また、求職者側の目線としてもこんな看板は見たことがないのでは？と感じました。



SNSユーザー達から



「正直が一番」

「よっぽどヤベェのが来たんだろうな…」

「まあ、これくらい遊び心あればアットホームな職場ですなんて嘘をつくブラック企業よりはマシだな」



など数々の驚きの声、共感の声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんはこの看板を見てどのように感じるだろうか。



なおO4MA.さんはラウンドワン所属で音楽ゲーム「ダンスダンスレボリューション」をプレイするプロゲーマー。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）