6月に山梨県の富士スバルラインで起きた観光バスと乗用車の衝突事故は、乗用車を運転していたのが茨城県に住むパキスタン人だった。彼がどこで免許証を取得したのかは不明だが、パキスタンはジュネーブ条約非加盟国なので、外免切替を利用していた可能性があるとSNSで話題になった。海外から帰国した日本人を想定したものととして長く運用されてきた外免切替が、ようやく制度改正となり、10月1日からは短期滞在には認めず住所確認を厳格化、簡単すぎると批判された試験（確認）も見直される。人々の生活と社会の変化を記録する作家の日野百草氏が、学科10問中7問で合格のうちにと駆け込みで外免切替にやってくる外国人たちについてレポートする。

「いまのうちね、難しくなる前の、いまのうちね」

東京都府中市、府中運転免許試験場（以下、府中）はお盆の期間中も多くのドライバーやドライバーを目指す人で賑わっていた。

やはりその中でも多いのが外国人の来訪者。予約制にしたため以前ほどの行列はないが、やはり数としては目立つ。そのほとんどが外国の運転免許証を日本の免許に切り替える「外免切替」の人たちだ。

後述するが外免切替そのものは何も悪くないというか、日本国内で運転しようとする外国人にとって当たり前のことだ。しかし日本など多くの国が加盟するジュネーブ条約（後述）とその非加盟国との間となると問題が発生する。

そのジュネーブ条約非加盟国のひとつである中国（香港、マカオ除く）、中国人の彼は妻と子供さんたちと来ていた。

もう日本は長いがとくに運転が必要な仕事ではなかったこと、駐車場も高い都内では余裕がないことから免許とは縁遠い生活を送っていたようだが、さすがに試験（正式には「確認」これも後述）が厳しくなると聞いて予約、駆けつけたようだ。

「いきなり50問なんて大変だし実技（正式には技能確認、後述）も厳しくなりそうだしわからない、わからないから早めに、いまのうち、いまのうちね」

何度も「いまのうち」と笑う彼。

彼の奥さんは中国の免許そのものを持っていないため外免切替の対象外だが、彼自身は「いまのうち」に切り替えるとのこと。奥さんはいつか免許をとりたいそうだが「日本で（免許を）とるのはお金もかかるし大変」と言っていた。「（こんなに簡単なら）中国でとっておけばよかった」とも。

学科試験（正式には知識確認、後述）がイラスト付きで10問中7問正解すれば合格で「クイズみたいだった」と以前取材したパキスタン人にも笑われてしまったその外免切替もついに10月から難化することになった。

「空港の送迎とかね、中国人（運転手）の仕事は観光のおかげでいっぱい。いまの仕事がだめになったらそうする、そのためにも、いまのうちね」

いまのうちに取得しなければ難しくなる、だから簡単なうちに取ってしまおうということか。のんびり構えていた中国やベトナムといったジュネーブ条約非加盟国の人たちもそれまでに取得しようとしている。旧知のベトナム人留学生いわく「ボーナスステージが終わった」とも。ゲームになぞらえたのだろうが、確かにこんなに簡単に日本の免許に切替できる「ボーナスステージ」だったのは間違いない。

「簡単なときにとっておいてよかった」

以前から筆者はこの問題を各メディアで取り上げてきた。本媒体では2024年10月の「《早朝から中国人が長蛇の列》「外免切替」に利用される日本 運転免許試験場に並ぶ中国人「中国の免許はどこも使えない。お得だ。日本は優しい」を書いたが、なにしろ10問中7問絵解きで合格というとんでもない（実際、問題があるから難化となる）手抜き、いとも簡単に外免切替を許してきた。当時、この府中では先着順で「外免切替が厳しくなる」「観光ビザでは切り替えられなくなる」という一部外国人コミュニティ内の噂が噂を呼んで連日の行列となった。

ここでいま一度説明しておくと、道路交通に関する国際的な枠組みとしての「ジュネーブ条約」がある。大多数の国はジュネーブ条約締約国であり日本もそうだ。ジュネーブ条約は厳格な免許制度と取得条件が求められ、条約国間の運転では原則、試験（確認）は免除（国によって条件は変わる場合もある）されるが、中華人民共和国（香港、マカオ除く）やベトナム、インドネシア、パキスタンなどはジュネーブ条約に加盟していないため原則、日本でそのまま国際免許証として認められない。

この制度、かなり複雑で条件次第、特例や多くの選択肢もあり本稿程度の文量で説明し尽くすのは難しいが、とにかくジュネーブ条約非加盟国の国際免許証では日本で運転できない。もうひとつ「ウィーン条約」もあるが、その条約加盟国であっても日本では運転できないことには変わりがないため説明は措く。

〈ジュネーブ様式の国際運転免許証を発給していないため、日本国内では当該国の国際運転免許証で運転することができません〉

と、警視庁の「ジュネーブ条約締約国等に関する情報」（2025年7月10日更新）にある通りであり、その発給していない〈当該国〉が香港、マカオを除く中華人民共和国やベトナム、インドネシア、パキスタンといった国、ということになる。

これらの非加盟国は国内における免許取得制度が国際基準を満たさず簡易とされる。日本に観光や仕事のためにやってくる多くの中国人やベトナム人、インドネシア人、パキスタン人の国の免許制度はジュネーブ条約に加盟する基準を満たさない、もしくは満たさずに運転させたい国だ。そうした国の人々は日本で運転するなら外免切替しかない。

で、その切替のための学科試験（知識確認）と技能試験（技能確認）だがイラスト付きで10問中7問正解で合格、東京都では日本語以外の24言語に対応しているので日本語が読み書きできなくても10問中7問で合格となる（9月30日まで）。

そもそも何度も括弧書きとしたが、正式には「試験」ではなく「確認」だ。知識「確認」は10問中7問で合格、技能確認も普通にコースを走れる「確認」がとれれば合格ということになる。

思い出すのも嫌だが私たち日本人が受けたような教習所で重箱の隅を突くような試験ではない。俗に言う試験場での「一発試験」のような受からせる気ないだろという試験でもない。

なんだかんだ日本で免許をとるのは大変だ。教習所は何十万円もの費用もかかる。一発試験は人にもよるが全然一発じゃない。

ちなみに費用面でも外免切替はジュネーブ条約非加盟国の外国人でも1万円くらい、練習場に通っても人にもよるが3万円くらいとされる。

もちろん「彼らだって母国で免許をとっているじゃないか」という声もあるだろうが、これまで報じられている通り、こうしたジュネーブ条約非加盟国の多くはとんでもなく試験がゆるい地域がある。

非加盟国であることには理由があり、だからこそそのまま運転させられないとしてきたわけだが、そのための「確認」が確認とは程遠かったということだ。とくにここ東京都、府中と鮫洲は人手不足と膨大な人口を裁かなければいけないばかりに「ザル」と噂された。だからこそのかつての行列であった。

その行列に昨年並んだという中国人に話が聞けた。車は運転しておらずスクーターで配達の仕事をしているという。

「簡単なときにとっておいてよかった、私の住んでたところ（中国の某省）は（運転免許試験が）テキトウだったからね、私じゃないけど人によっては書類だけでそのまま免許もらえたよ」

中国の田舎、それもひと昔もふた昔も前とあっては確かに厳格な日本からすれば「テキトウ」だったのだろう。

「お金渡したり役人に口利きしてもらったり、まあ昔の話だけどね、私もすぐとれたよ、悪いことはしてないけどね」

中国はもちろん、ベトナムなどの一部地域によっては「簡単に免許くれる」とのことで「くれる」という表現を信じるならそれはジュネーブ条約どころの話ではない。

まあ、アメリカすら日本に比べれば州によってはとんでもなく簡単に免許が「もらえる」地域もあるので中国やベトナムばかりを言うのもなんだが、ずさんな外免切替によって、世界でもとくに厳しい免許制度・取得の国とされる日本の国際的な信用を損なってはたまったものではない。

日本人が多くの国で条件付きも含めて運転できるのはその厳しい免許制度と、それに合格したからこそである。それなのに、この国は何十年もずさんな外免切替を「放置」してきた。

実のところ、昨年ほどは府中で話してくれる外国人（とくにベトナム人）の方は減ったように思う。余計なことを言ってさらに難化が早まったり、前倒しとなったりすることを恐れているのだろうか。ベトナム人コミュニティの例だが独自のネットワークでそうした情報がまたたく間に広まる。フードデリバリーなど運転の仕事につくベトナム人は多い。先の中国人の方の言うように空港などの観光送迎もそうだ。

その中国人の場合は観光で訪れて民泊あたりを住所にしてお気楽に外免切替で「日本の免許証もらうツアー」的な旅行商品まで売られていたほどだが、これも10月から住民票が必要になり観光などの短期ビザでは外免切替が原則できなくなる（大使館関係者やレーシングドライバーなど証明・承認された一部職業の外国人除く）。

ちなみに知識確認は10問から50問、技能確認もそれまでより精査するとしている。その前段階の書類審査も厳格にするとも。

もっともそれも10月1日から、それまでの9月30日まで「いまのうちね」ということになる。

法律の穴をそこまで突くかと利用する

しかし長く日本に住む池袋の中国人料理人は「むしろよかった」とも話す。彼はちゃんと日本の教習所に通い免許を取得した。日本語も堪能で新作の劇場公開を機に『鬼滅の刃』に再びハマってアニメショップ通いの「日本通」だ。

「同じ中国人と思われたくないよ。旅行で来る連中も恥ずかしいと思う中国人ばかり。法律の穴をそこまで突くかと利用するのが中国人だ。中国人だからわかるんだ。恥ずかしい話だけど、貪欲なんだ。私は嫌だけどね」

すべてのジュネーブ条約非加盟国の外国人がそうではないが、抜け目なく日本の信用ある制度にフリーライドする一部の外国人がいる。こと免許制度に限らない。

しかしそれを可能にしてきた張本人は日本政府である。こんなものは「おもてなし」とか「差別」とかでなく単なるシステムの問題であり制度上の穴でしかない。外国人がどうこう以前にこれらを決め、許してきた政府の責任だ。

あまりにずさんだった日本の外免切替がようやく変わる。しかし10月1日から難化とはいえ、それまでの9月30日まで10問中7問正解で合格、運転の「確認」のままでいいのだろうか。

そして、その9月30日までの旧制度で外免切替したジュネーブ条約非加盟国の在日外国人の免許証――このまま仕事も含め、新制度における確認もないままに、日本で運転させてよいのだろうか。

●日野百草（ひの・ひゃくそう）／出版社勤務を経て、内外の社会問題や社会倫理、近現代史や現代文化のルポルタージュを手掛ける。日本ペンクラブ広報委員会委員。