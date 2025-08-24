Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

USB-Cケーブルは日常で何かと使うだけに、頑丈な1本が欲しいですよね。それでいて“1本で2本分の働き”をしてくれたら、大助かりでは？

UGREEN（ユーグリーン）の「2-in-1 USB Type C ケーブル」はまさにそんなお役立ちアイテム。特に形状にはこだわりが詰まっており、“モンスター”級の頑丈さを持ったケーブルです。

■この記事で紹介している商品

UGREEN USB Type C ケーブル 【PD 100W 2-in-1 Type C 急速充電ケーブル】 USB C to USB C ケーブル E-makerチップ搭載 断線防止 iPhone 16シリーズ/iPhone 15シリーズ/Mac Book/ iPad Xperia /Galaxy各種対応 1.5m 2,699円 Amazonで見る PR PR 2,699円 楽天で見る PR PR

二股のUSB-C端子で2台同時充電＆荷物減らしに

「2-in-1 USB Type C ケーブル」は、にょきっと二股に分かれた先にUSB-C端子を備えた2-in-1のマルチ充電ケーブル。これ1本でスマートフォン、タブレットなどを2台同時に充電できます。

自宅はもちろん、オフィス、車内、出張先や旅行先などのさまざまなシーンで活躍してくれるうえ、荷物も減らせますよね。

最大100Wの高出力でデバイスに急速充電

最大100Wの高出力に対応し、幅広いUSB-C機器に急速充電が可能。スマートフォンとノートPCには同時に急速充電してくれるところも、嬉しいお役立ちポイントです。

USB PD対応の充電器とあわせて使用すると、たとえばGalaxy S24にわずか30分で61％まで充電してくれるそうですよ。

強度・柔軟性・安全性を高める工夫が満載

そして！ 使用頻度の高いUSB-Cケーブルで本アイテムをおすすめしたい理由の第1位は、耐久性と柔軟性の高さと言っても過言ではありません。

ケーブルは高耐久ナイロン編みの「20ストランド」で、アルミ合金シェルとナイロンファイバー被覆が施されています。これによって10,000回以上の折り曲げテストをクリアする強度と柔軟性を持ち、耐腐食性と難燃性も高めているのだとか。

またケーブル内部には高性能E-Markerチップが搭載されており、過電圧、過熱、過電流、ショートを防止。100Wの給電に耐えうる安全性を高めているそうです。

2-in-1、100W出力で急速充電、さらに強度を備えた「2-in-1 USB Type C ケーブル」をガンガン使い回しちゃいましょう！

