相模原市教育委員会は２１日、児童に不適切な言動をしたなどとして、市立小学校の男性教諭（２３）を減給１０分の１（１か月）の懲戒処分にしたと発表した。

発表によると、男性教諭は５月１５日、児童の前で、児童が泣くほどの大声で同校の男性校長（６１）を叱責（しっせき）した。教諭が校長に相談ごとをしていたために朝会に遅れたことについて、児童に対しての謝罪と説明を校長に求め、説明が十分ではないと激怒したという。

また、４月上旬〜６月初め、遠足に自分が望まない教員も引率に加わることがわかると、「別の人に代えてほしい」と要求したり、クラブ活動や公開授業の担当から自分を外すよう求めたりした。要求が受け入れられない場合、「年休を取る。年休を取る理由は職員間の不和のためだと児童や保護者に言う」などと繰り返し管理職を脅した。さらに資料作成を他の教職員に押しつけるなど、職場の秩序を著しく乱したという。

処分を受け、男性教諭は「自分の言動で子どもたち及び保護者に迷惑をかけたことを重く受け止めている」と話しているという。

市教委は同時に、管理監督責任として校長を文書訓告とした。