¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤¬£²£±Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ÇÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡¤ØÀèÈ¯¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê£±µå£±µå¼«Ê¬¤Î°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬£²£±Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤ÇÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀèÈ¯¤¹¤ë¡££±·³ºÆ¾º³Ê¸å¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¡££²£°Æü¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²Â³¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤¹¤ë¿ÀµÜ¤Ï£²£°£°£¸Ç¯£µ·î£²£µÆü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢£·²ó£²¼ºÅÀ¤ÇÇòÀ±¡¢¤µ¤é¤Ë¥×¥í½éÂÇÅÀ¤òµó¤²¤Æ°ÊÍè¡¢¥×¥í£²ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¡£°ìÈ¯¤â·Ù²ü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬µç¶þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È£±µå£±µå¼«Ê¬¤Î°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ì¤¬£±ÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤ÇÎ×¤à¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¥²¡¼¥à¤ÎÆþ¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤Æñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£¥²¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ç¡¢¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼É¬¤º£³¿Í·Þ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤³¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ì¤À¤±¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Ï³Æ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡¢¿§¡¹³ÆµåÃÄÅöÁ³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤ä¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤½¤ÎÆü¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£