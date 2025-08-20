◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ―広島（２０日・横浜）

２１日の予告先発が２０日発表され、ＤｅＮＡはトレバー・バウアー投手（３４）が先発する。

バウアーは５日の広島戦（横浜）で先発して６回１１０球を投げ、８安打４失点で勝敗がつかず。当初は中４日で１０日の巨人戦（横浜）に先発する予定だったが、腰の違和感のため先発を回避して登録抹消になった。腰の状態は順調に上向いて、１９日から１軍に合流していた。

バウアーは自身の状態について「今日は状態がいい。明日、そういった症状が出ないといいなと思っている。岡山での登板（倉敷での５月２７日阪神戦）の時に初めて試合中になって、そこからずっと付き合っているような状態。これがいかに起きないかを考えて準備してきた」と説明。三浦監督は「（状態は）少しずつ上がっています」と期待をこめていた。

レッズに所属していた２０年にはサイ・ヤング賞にも輝いた右腕。２３年には１９登板で１０勝４敗、防御率２・７６と格の違いを見せつけたが、２年ぶりにＤｅＮＡに復帰した今季はここまで２３年と同じ１９試合に登板したが４勝９敗、防御率４・２０と苦しんでいる。白星を挙げたのは６月６日の日本ハム戦（横浜）が最後で２か月以上白星から遠ざかり、８登板連続勝ちなしの自身６連敗中。チームもＣＳを争う３位という立場とあって「やっぱり勝つこと。チームとして勝たなければいけない状況なので。自分自身としてもこの３か月ぐらい勝ちがついていない状況なので。とにかく勝つことを一番大事にしたい」と気合を入れていた。