»³ËÜÍ³¿¡¢¡ÖÂÇ¼ÔÅ·¹ñ¡×¤Ç¹¥Åê¤·¤¿¤¬Ì£Êý¤â£³ÅÀ¤Î¤ß¡Ä´ÆÆÄ¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¶Ã¤¡×
¡¡¡Ú¥Ç¥ó¥Ð¡¼¡ÊÊÆ¥³¥í¥é¥É½£¡Ë¡áÂÓÄÅÃÒ¾¼¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£±£¸Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥í¥Ã¥¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£³¡½£´¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢¾¡¤Ï£³¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤¬¡¢ÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Ëº£µ¨£·ÀïÌÜ¤Ç½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±ÈÖ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÆó²ó¤ËÃæÁ°¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É£´ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô°ÂÂÇ¤Ï£·»î¹ç¤Ö¤ê¡£ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿¤Ï£·²ó£´°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÇÔ¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡É¸¹âÌó£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¥í¥Ã¥¡¼¥º¤ÎËÜµòÃÏ¥¯¥¢¡¼¥º¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Îº£µ¨ºÇ¸å¤Î£´Ï¢Àï¤Î½éÀï¡£¶õµ¤Äñ¹³¤¬¾¯¤Ê¤¯µå¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¡¢¡ÖÂÇ¼ÔÅ·¹ñ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëµå¾ì¤Ç¡¢»³ËÜ¤¬£³»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë£·²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ê¡¢£³¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ÆÀèÈ¯¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¿·¿ÍÊá¼ê¤Î¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÇÛµå¤ò»î¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Â¿ºÌ¤Êµå¼ï¤òËþÊ×¤Ê¤¯Åê¤²¤¿¡£ÉáÃÊ¤ÏÄ¾µå¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÅê¤²¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥«¡¼¥Ö¤òÂ¿Åê¤·¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¤ÏÆâ³Ñ¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë»È¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¤Ï¡Ö±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤¬³ä¤ÈÍ¸ú¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë²ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ï°ì¤ÄÎÉ¤«¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¼·²ó¤Ë£µÈÖ¥È¥Ð¥ë¤ËÆ±ÅÀ¥½¥í¤òµö¤·¤¿¡£¡Ö¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¹â¤á¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤¿¡×¤È»³ËÜ¡£¤¿¤À¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¼ê±þ¤¨¤Î¤¢¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡££³¼ºÅÀ¤·¤¿¤±¤É¡¢´¶³Ð¤Ï¤¤¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Î¹¥Åê¤âÊó¤ï¤ì¤º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£¡ÖÂÇ¼ÔÅ·¹ñ¡×¤ÇÂÇÀþ¤¬£³ÅÀ¤·¤«Ã¥¤¨¤º¡¢¼éÈ÷¤Ç¤âÃ¾¤Ó¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²¿¿Í¤«¤ÎÁª¼ê¤ÏÎÉ¤¤ÂÇ·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤¢¤Þ¤êÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¡£¥è¥·¡Ê»³ËÜ¡Ë¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤Åêµå¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¾¡¤Æ¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£