◇ナ・リーグ ドジャース3―4×ロッキーズ（2025年8月18日 デンバー）

ドジャースは18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦で痛恨のサヨナラ負けを喫した。

2回に連打からつくった好機でラッシングの右犠飛で先制すると、なおも2死三塁で大谷も中前適時打を放ち、この回2点を奪った。

2―2の6回には2死二塁から代打・フリーランドが右中間を破る適時二塁打を放ち、勝ち越しに成功した。ところが、先発・山本由伸が3―2の7回にトーバーに同点ソロを被弾。試合を振り出しに戻された。

3―3で迎えた9回は3番手・ロブレスキがマウンドへ。ただ、1死からトーバーのフライを右翼手のT・ヘルナンデスが猛チャージも捕り切れずグラブからこぼしてしまい、その間に一気に二塁まで進まれピンチを招いた。

そして、次打者・バナベルに中前適時打を浴び、痛恨のサヨナラ負け。同じナ・リーグ西地区で最下位に沈むロッキーズ相手に痛すぎる敗戦を喫した。サヨナラ負けの直後にはベンチの大谷が打撃手袋を投げ、珍しく怒りをあらわにするシーンも見られた。

試合後、地元メディア「ドジャースネーション」の公式X（旧ツイッター）は9回のT・ヘルナンデスがフライを捕り損ねたシーンの動画を投稿。「このテオスカー・ヘルナンデスの落球は、今日、本当に、本当に痛かった」と記した。

地元ラジオ局「ESPNロサンゼルス」にも出演するドジャース担当のブレイク・ハリス記者も自身のXで「ドジャースはこのせい（T・ヘルナンデスの守備）で敗北を喫した」「T・ヘルナンデスは今季残り試合で右翼手を務めるべきではない」と辛辣（しんらつ）な意見をつづった。